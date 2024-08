Horóscopo do dia: terça-feira (06.08.24)

Quando o leonino atinge posição de autoridade faz de tudo que pode para justificar a confiança que nele foi depositada. Funcionam bem em posições de responsabilidade e de direção, expressando sua criatividade através de regras e padrões. Gosta de receber a apreciação daqueles que estão à sua volta, procurando agir da forma mais correta possível para fazer por merecer os elogios e a consideração.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo são muito importantes para este nativo. É intenso, sedutor e amoroso.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Não realize mudanças no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, cuidado para sufocar seu par afetivo com ciúmes e críticas. Saúde em baixa.

Áries – Dia que as decisões no trabalho trarão muita satisfação. O desejo de segurança fala mais alto, conseguirá resolver os problemas que incomodavam. Se organize, tem muitos negócios à vista. Amor suave. C. 620 M. 8446

Touro – Você estará envolvido nos assuntos da família e deve ter apoio aos novos projetos ligados ao lar. Favorável para compra e venda de imóvel. Clima de companheirismo no amor. Continue cuidando da saúde. C. 733 M. 6852

Gêmeos – A presença do Sol, na sua positiva terceira casa traz a certeza do sucesso em novos negócios, no trabalho e apoio para aumentar suas chances de ganho. Equilíbrio financeiro. Comunicação fácil no amor. C. 212 M. 3324

Câncer – Fase que terá todas as chances de organizar e melhorar os ganhos. Você se surpreenderá com o equilíbrio financeiro. Procure investir em sua aparência, se cuide. Amor total. Conte com o melhor. C. 981 M. 4602

Leão – A Lua esta no seu signo e você sente as energias renascerem trazendo a vontade de realizar novos trabalhos e até iniciar projetos de negócios com a família. Alegrias no amor. Saúde perfeita. C. 172 M. 7698

Virgem – Você passa pelo alerta e não deve sair da rotina. Adie viagens, compras, mudanças no trabalho e no lar. Fase de altos e baixos. Use a tolerância, inclusive no amor. Problemas com Capricórnio. C. 593 M. 9144

Libra – O progresso profissional esta a sua disposição, terá possibilidades de melhorar o trabalho e ganhos. Organize sua agenda e vá em busca da renovação nos negócios. Conte com Áries e Peixes. Amor tranquilo. C. 357 M. 5286

Escorpião – Dia que verá o sucesso no trabalho e crescimento nos negócios. Assuntos familiares poderão abrir nos horizontes em termos financeiros. Amor renovado e acertos para os que tiveram problemas. C. 706 M. 1975

Sagitário – Dia favorável para trabalhar em conjunto, pode ser inclusive numa sociedade comercial. Apoio e incentivo para ampliar os negócios. Aproveite o Sol na sua nona casa que traz dinheiro, amor, saúde e viagens. C. 802 M. 9713

Capricórnio – O ideal será se livrar de preconceitos e melhorar seu relacionamento afetivo. Suas exigências devem ser bem analisadas. Viva em paz e dê mais carinhos à sua família. Cuide da saúde. C. 925 M. 6074

Aquário – O dia é de alegria, confie na sua capacidade de vencer os desafios. Nada de críticas ao seu amor, releve os pequenos problemas e seja feliz. Chances de ganhos. Trabalho com sucesso. Cuide da saúde. C. 462 M. 2531

Peixes – Você com certeza irá receber apoio para renovar seus negócios, e saber que deve ter paciência para ver os bons resultados. Clima positivo no lar. Amor em harmonia. Dinheiro não será problema. C. 842 M. 3160

