Horóscopo do dia: terça-feira (08.10.24)

Muitos librianos se casam muito jovens, no entusiasmo da paixão, e depois vivem para lamentar isso, pois preferem seguir num relacionamento infeliz a enfrentar a vida sozinhos outra vez. A personalidade é indolente, charmosa e agradável, e para ele todos os relacionamentos assumem a maior importância. Dada a sua natureza sociável, este signo simplesmente não consegue viver sozinho.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito observadora, o que fará se destacar no mundo profissional. Nunca deixa uma oportunidade passar em branco. A família e amigos exercem grande influência neste nativo. Interessado, empreendedor e acessível.

Alerta

Os sagitarianos ainda passam o dia no alerta. Deixe as negociações, compras ou mudanças para uma fase positiva. Cuidado com gastos fora do orçamento. Viagens desfavorecidas. Não force a barra com seu par afetivo. Saúde neutra.

Áries – Dia que podem surgir contratempos no trabalho, evite discussões e não faça mudanças nos negócios. Controle o humor. Poderá acertar alguns problemas no amor. Libra, colabora nas finanças. C. 557 M. 7280

Touro – O seu trabalho continua bem colocado e você conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Apoio financeiro de Virgem e Aquário. Confie na sua capacidade de movimentar os negócios. Amor ardente. C. 130 M. 8041

Gêmeos – Nesta fase você visualiza as portas abertas do sucesso profissional. Seu planeta Mercúrio, traz chances de ter novos amigos e apoio no comércio. Dê mais carinhos à pessoa amada. C. 862 M. 1826

Câncer – Bom movimento nos negócios e trabalho, você vê muitos dos seus projetos se ajustarem. A família procura dar apoio para as mudanças que quer realizar. Momento de paixão, pode assumir compromisso. C. 219 M. 5534

Leão – Dia que precisará dar atenção à pessoa amada, resolva rápido os problemas. Conte com sócios e familiares. Você esta bem e pode organizar algumas alterações no trabalho. C. 497 M. 4718

Virgem – A fase mais negativa do ano já passou, agora é só sucesso. Seu valor será conhecido no trabalho, além de apoio as investidas para novos negócios. Encontro com velha amizade. Amor equilibrado. Pode viajar. C. 983 M. 0994

Libra – Os astros trazem uma boa convivência na vida profissional. Pode concretizar um velho sonho, não perca oportunidade de ganhar mais. Chances em jogos. Amor em clima de paz. Saúde perfeita. C. 301 M. 4137

Escorpião – A Lua esta no seu signo, por isso aproveite para resolver os problemas do trabalho. Cuidado o Sol, ainda não o favorece e você sem perceber dá chances aos invejosos. Amor regular. C. 073 M. 7754

Sagitário – O dia é de alerta e você deve evitar, principalmente discussões e exigências. Cuidado para não se esgotar, dê atenção a saúde. Lembre-se que Vênus, não favorece as finanças e o amor. C. 768 M. 6213

Capricórnio – Dia para se descontrair, esqueça um pouco os problemas e passe bem com a família e pessoas que trabalha ou negocia. Energia de sobra na saúde. Positivo para compras à prazo. Amor agradável. C. 146 M. 9533

Aquário – A fase é ótima para realizar suas esperanças em acertar os negócios ligados à família. Em altas viagens, compras e decisões de mudanças de casa, compra de carro e parcerias comerciais. Amor sedutor. C. 694 M. 3478

Peixes – Neste período não desanime, será exigido maior concentração no trabalho e negócios. Mas, dará conta de tudo. Apenas evite abusar da saúde. Relaxe, controle a ansiedade. Amor pedindo compreensão. C. 147 M. 5309

