Horóscopo do dia: terça-feira (10.09.24)

Sendo o virginiano um signo marcado pelo sentimento crítico, adota uma atitude de julgamento não apenar com relação ao mundo, mas principalmente com relação a si mesmo. Isso pode tornar o planejamento e a busca de concretização de objetivos como uma espécie de motivação básica.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte personalidade. Conseguirá render acima do esperado em lugares calmos. Alcançará sucesso, graças à sua garra e inteligência. Terá um convívio harmonioso com a família. É prestativo, vigoroso e conhecedor de sua capacidade.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal. Evite gastos que possam comprometer o equilíbrio financeiro. Não queira impor suas vontades ao seu par afetivo e família. Saúde em baixa.

Áries – Dia que precisará cuidar da saúde, evite a ansiedade. Você está pronto para realizar novos negócios e resolver assuntos do trabalho. Aproveite a fase para consolidar o setor financeiro. Amor com muita paixão. C. 227 M. 5941

Touro – Fase que terá êxito em trabalhos ligados a construção civil, saúde e acertar parcerias comerciais. Clima tranquilo no lar. Continue dando apoio ao seu amor. Positivo para viagens. Tente na loteria. C. 319 M. 1426

Gêmeos – Período positivo para resolver questões domésticas e apoiar sua família. Hoje sua irritação não tem motivos de ser. Novidades no trabalho, apoio de superiores ou sócios. Amor com carinhos. C. 905 M. 6583

Câncer – Trabalho com grande movimentação nos negócios. Sucesso com venda ou produtos femininos. Você terá um bom dia no lar. A pessoa amada anda com ciúmes. Pode tentar em jogos e loteria. C. 484 M. 6065

Leão – Você caminha para a estabilidade profissional. Colaboração da família e pessoas de Gêmeos e Áries. Equilíbrio financeiro. Seu amor busca mais carinhos e atenção. Saúde ótima. Positivo para compras domésticas. C. 146 M. 2794

Virgem – A fase traz novidade no lar, aumenta a harmonia com parentes. Você vai vivenciar experiências positivas no trabalho e negócios. Receberá elogios graças ao seu perfeccionismo. Clima de paixão com seu amor. C. 752 M. 8607

Libra – Período que deve ter paciência com pessoas do trabalho. Evite novos negócios e procure se adaptar as exigências desta fase desfavorável. No amor, maior apoio e carinhos. Negativo para viagens. C. 073 M. 3508

Escorpião – Você precisará resolver rápido os negócios, acertar o trabalho e até cuidar com novos gastos. No próximo dia 22 o Sol, o desfavorecerá, é o chamado inferno astral. Problemas com seu amor. C. 420 M. 7975

Sagitário – O dia é de alerta, será necessário ficar na rotina. Evite fazer cobranças a família e no trabalho. Não crie problemas com as pessoas a sua volta. Não faça novos gastos. Clima de insatisfação no amor. C. 296 M. 4280

Capricórnio – O ambiente doméstico deve ser bastante harmonioso e com chances de organizar as contas deste setor. Resolução dos problemas com a pessoa amada. Negócios em família protegidos. C. 132 M. 5317

Aquário – Período que estará exigente com a família, faça o possível para não gastar energias discutindo. Cuidado com o egoísmo. O trabalho caminha positivo e há chances de novos ganhos. Sensualidade no amor. C. 319 M. 0137

Peixes – Você terá um bom dia e conseguirá acertar problemas do trabalho e negócios. Lute pelos seus ideais financeiros. Pode pensar em organizar novos projetos e até uma sociedade. Amor vibrante. C. 661 M. 9850

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM