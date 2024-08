Horóscopo do dia: terça-feira (13.08.24)

Se os leoninos não conseguirem atingir a posição de responsabilidade a que se consideram merecedores têm a tendência a se tornarem preguiçosos, impetuosos e inconstantes. É uma pessoa que gosta de receber a apreciação daqueles que estão à sua volta, procurando agir da forma mais correta possível para fazer por merecer os elogios e a consideração dos demais.

Quem nasceu hoje

É muito competente, por isso ocupará posição de destaque na vida profissional. A família é parte importante no sucesso desse nativo. Os obstáculos da vida não serão empecilhos para sua força de vontade. É companheiro, lutador e decidido.

Alerta

Os nativos de Sagitário passam o dia no alerta e a rotina é indicada durante este período negativo. Cuidado ao tratar de assuntos profissionais. Fuja de discussão com familiares. Nada de gastos fora do orçamento. Saúde em baixa.

Áries – Bom dia para realizar negócios, trabalhos e organizar mudanças nos projetos domésticos. Marte, traz novos amigos, chances de pequenas viagens e acertos financeiros. Seu amor esta mais apaixonado. C. 602 M. 3728

Touro – O período pede que colabore com a família que esta tensa, por isso, não crie problemas. Mercúrio, esta retrógrado trazendo dificuldades de entendimento. O trabalho e finanças estão em alta. C. 961 M. 4506

Gêmeos – Dia para organizar os negócios e trabalho, espera mais uns dias e terá as respostas positivas que busca. A família e seu amor pedem mais atenção. Cuide da saúde, evite a ansiedade. C. 845 M. 9431

Câncer – A fase é de boa sorte para resolver a maior parte dos negócios e assuntos financeiros. Precisará dar apoio à pessoa amada, mas o amor e carinhos prevalecem. Mudanças no seu lar. Saúde excelente. C. 756 M. 2877

Leão – Dia que precisará ser mais compreensivo com os problemas da família, principalmente os da pessoa amada. As condições financeiras estão estáveis e há chances de crescimento. Conte com Libra e Áries. C. 290 M. 6654

Virgem – Você esta a um passo de sair da fase negativa, portanto tenha um pouco mais de paciência. Adie mudanças, viagens ou início de negócios. Uma onda de desconfiança pode abalar o trabalho. Amor estável. C. 939 M. 1285

Libra – O dia será um tanto difícil em relação aos negócios e gastos. Vênus, seu planeta só estará no seu signo a partir do dia 30. Use sua inteligência para superar os problemas. A família traz preocupações. Não viaje. C. 104 M. 5940

Escorpião – Você saiu da alerta, a Lua no seu signo traz chances de resolver os problemas do trabalho e dos negócios. Na área sentimental o ideal é dar mais carinhos ao seu amor. Colabore com Touro e Peixes. C. 363 M. 8793

Sagitário – O seu dia será no alerta, a Lua na sua 12ª casa traz uma série de dificuldades com a saúde e também no relacionamento familiar. Concentre-se no seu lado otimista e seja prestativo com todos. C. 618 M. 7582

Capricórnio – O seu astral esta favorável para atividades domésticas, terá chances de colaborar com a família e até fazer compras para o seu lar. Você se sente bem com a vida afetiva. Resolva problemas de saúde. C. 187 M. 0135

Aquário – Fase que estará mais feliz com o andamento da vida familiar. Boas notícias de parentes, colabore com todos. Cresce o setor financeiro, sorte com dinheiro. Amor com exigências, mas tudo depende de você. C. 770 M. 1319

Peixes – Dia que terá ganhos extras no trabalho, poderá contar com sócios, empregados, superiores e a família. A sua sensualidade tende a aumentar. Tente na loteria. C. 428 M. 3062

