Horóscopo do dia: terça-feira (16.07.24)

O canceriano tem tudo para ser excelente amigo, provavelmente será bastante exigente em relação às pessoas a quem considera amigas de verdade, mas, uma vez, decidida, sua escolha será firme. Em geral não se precipitará em fazer amizades, preferindo certificar-se de que tem um relacionamento positivo com alguém antes de antes de admiti-lo em seu círculo de amigos.

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os escorpianos ficam até o final da noite no alerta, e os astros aconselham moderação no ambiente de trabalho. Evite gastos que possam desequilibrar seu orçamento. Não queira resolver os problemas com imposições. Amor com ciúmes.

Áries – O período traz chances de resolver os problemas do trabalho e, se livrar dos invejosos. Positivo para compras domésticas e se aliar a familiares na conquista da casa própria. Amor estável. Esta mais feliz. C. 082 M. 1507

Touro – O sucesso profissional esta em suas mãos. Colaboração nos negócios com chances de melhorar seus ganhos. Amor em destaque. Decisões financeiras acertadas. Não abuse na alimentação ou bebidas. C. 635 M. 3473

Gêmeos – Dia para viagens, compras, decisões nos negócios e contar com apoio da família. Novos projetos profissionais e abertura para compromissos financeiros. Amor controlado. Analise propostas de trabalho. C. 357 M. 7986

Câncer – Você passa por um período propício para resolver os problemas domésticos. Esta começando uma nova fase na vida familiar. Os astros indicam felicidade total com o setor financeiro e afetivo. C. 993 M. 0256

Leão – Você tem a seu favor, Mercúrio e Vênus no seu signo mudando o rumo da vida profissional e afetiva. Com muita garra você venceu até agora todos os problemas existentes. Espere novidades. C. 726 M. 8130

Virgem – A fase pede que programe o o período que esta chegando, dia 22, o Sol passa a influenciar sua desfavorável 12ª casa. Termine logo o trabalho, controle os negócios e gastos. No amor evite os ciúmes. C. 848 M. 5024

Libra – Dia de boas perspectivas no lar. Você sente maior participação da família nos projetos domésticos. Terá a solução dos assuntos financeiros e conquistará o equilíbrio na vida afetiva. Saia da rotina. C. 014 M. 2668

Escorpião – Você esta passando pelo alerta até as 22h26, cautela com novos gastos, viagens e mudanças no trabalho. Fase que precisará cuidar da saúde e evitar os invejosos. Não discuta com Áries e Peixes. C. 596 M. 8315

Sagitário – Um bom período para organizar os negócios. Tudo dependerá da sua determinação em resolver os problemas do trabalho. Alto astral com a família e pessoas com quem negocia. Amor com charme. C. 879 M. 4042

Capricórnio – A influência atual do Sol no seu signo oposto é sinal de aberturas financeiras e profissionais. Sucesso e boas notícias sobre dinheiro. Estude seus projetos. Maior disposição para viver um grande amor. C. 160 M. 5491

Aquário – Você vive um bom período e os astros prometem mudanças nos negócios e crescimento financeiro. Ótimo para viagens, compras, decisões domésticas e com a saúde. Amor com romance. C. 787 M. 9875

Peixes – Período que pode realizar novos negócios e até iniciar um trabalho em parceria. Conte com Sagitário, Câncer e Gêmeos. Saúde perfeita. Pode tentar em jogos e sorteios. Amor com muita paixão. C. 401 M. 6729

