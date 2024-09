Horóscopo do dia: terça-feira (17.09.24)

Sendo o virginiano uma pessoa extremamente ordenada (a menos que haja outros fatores em sua carta astrológica), pode haver a tendência a ser demasiado exigente com a limpeza e a ordem doméstica; refreie seu senso crítico para não chegar a extremismos. A melhor maneira de conseguir se dar bem com alguém está justamente em aprender a relevar certos deslizes e não ser exigente demais.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com idéias próprias e marcante. Está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta de estar no comando, pois não teme as responsabilidades. É o amigo para todas as horas. Aplicado, generoso e estável.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Procure ter paciência com pessoas do setor de trabalho. Fique de olho nos gastos para não entrar no vermelho. No amor, controle o ciúmes.

Áries – Fase que deve resolver as questões financeiros e encaminhar suas atividades com rapidez. Anime-se e mãos à obra. Conseguirá acertar os assuntos domésticos. Paz com seu amor. C. 764 M. 9175

Touro – Período que esta mais ambicioso e deve aproveitar para resolver os negócios e abrir novas frentes de trabalho. Grandes expectativas financeiras, você caminha na busca da estabilidade. Tente na loteria. C. 318 M. 4760

Gêmeos – Fase que resolverá os problemas domésticos, com chances de negócios imobiliários, compras para o lar e proteção da pessoa amada. Positivo para viagens. Tudo em ordem no amor. Ajude nativos de Peixes. C. 904 M. 7243

Câncer – Marte, no seu signo abre espaço para grandes mudanças nos negócios e trabalho. Conseguirá realizar a maior parte dos seus projetos. Notícias agradáveis sobre a família. Disposição no amor. C. 151 M. 5495

Leão – Você vive um período de muitas atividades profissionais, pode esperar apoio nos projetos. Não adie mudanças no seu lar. Pode haver definição de sociedade. Conte com Escorpião. Finanças estáveis. Amor ideal. C. 685 M. 1517

Virgem – A fase é de grandes definições em sua vida. Os problemas familiares e profissionais se dissolvem e você deve ir em frente. Novidades nos negócios e trabalho. Amor com palavras de carinho. C. 593 M. 8035

Libra – A recomendação é para planejar os próximos passos. Daqui uns dias estará feliz com as oportunidades financeiras e profissionais. Vá com calma e não crie dificuldades no seu lar. Apoio do seu amor. C. 475 M. 3560

Escorpião – Neste período você sente uma certa indefinição nos negócios, vida familiar e por enquanto não vê saída dos problemas. Não se desespere hoje conseguirá resolver uma pendência financeira. C. 296 M. 0659

Sagitário – Júpiter, seu planeta esta na sétima casa abre espaço para a vida profissional e afetiva. Mantenha o otimismo e conquistará o equilíbrio financeiro. Saiba usar o sorriso. Tudo azul no amor e lar. C. 104 M. 4341

Capricórnio – O período é positivo e você deve aproveitar. Em alta viagens, encontros de negócios, novas amizades, sucesso profissional e financeiro. Novidades na compra e venda de imóveis. Viva mais o amor. C.973 M. 7123

Aquário – A Lua favorece suas expectativas financeiros e profissionais. Plutão, saiu do seu signo suavizando sua compreensão nos negócios e com a família. Boas perspectivas de ganhos. Carinhos do seu amor. C. 637 M. 1804

Peixes – O seu dia será no alerta e você deve fazer uma pausa nos negócios e compras à prazo. Dirija com atenção. Não descuide da saúde. Terá que dar apoio à sua família e ter paciência no trabalho. C. 827 M. 5982

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM