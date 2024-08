Horóscopo do dia: terça-feira (20.08.24)

O leonino é caloroso, ardente e sensual. Mas, sofre muito se não for atendido nos seus afetos. O leonino gostará de uma companhia intelectual, alguém que possa admirar. É ciumento e também gosta de ser admirado e se sentir desejável. Para conquistá-lo, basta adulá-lo com carinhos e elogios, pois é muito vulnerável e isso.

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina para que nada saia do programado nas finanças. Adie mudanças no trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes para não magoar à pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Fase que tem a seu favor a participação de colegas, sócios ou superiores em nova arrancada profissional. Seus esforços serão recompensados com o equilíbrio financeiro. Solução de problema afetivo. C. 160 M. 6801

Touro – Neste período poderá contar com o apoio de pessoas interessadas no seu trabalho. Mais estável realizará muitos dos seus projetos ligados a área de construção e viagens. Sensualidade marcante no amor. C. 840 M. 3528

Gêmeos – O astral favorece os lucros e aplicações bancárias. Você esta bem e vai continuar assim. Ótimo para renovar os negócios e abrir espaço para uma grande vitória. Seu amor esta com muito ciúmes. C. 015 M. 4094

Câncer – Fase que terá pala frente muito trabalho e deve se organizar para evitar problemas. As indicações astrais são de sucesso e mais dinheiro. Amor bem estimulado. Saúde equilibrada. Saia para compras. C. 731 M. 5769

Leão – As finanças estão mais estáveis. Conte com a família nos projetos de negócios e trabalho. Explore seu potencial de comunicação. Sucesso com o público e vendas. Amor em alto astral. C. 610 M. 9039

Virgem – A fase astral começa a melhorar, mas não esqueça que Mercúrio esta na sua 12ª casa, com isso sua comunicação não esta clara. Vá devagar com seus projetos e não discuta com a família. C. 584 M. 0443

Libra – Dia equilibrado no trabalho. As finanças ainda trazem uma certa preocupação, evite novos compromissos neste setor, inclusive com a família. Vênus, seu planeta estará no seu signo a partir do dia 30. C. 227 M. 8289

Escorpião – Você estará voltado aos assuntos da família, pode sair para compras, viagens e negócios domésticos. Vênus o desfavorecerá a partir do dia 30, os cuidados serão com seu amor. C. 102 M. 3293

Sagitário – Neste período não tem com que se preocupar, conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Indicação positiva para viagens, compras, acertos no trabalho e apoio da família nas finanças. Amor com paixão. C. 971 M. 7650

Capricórnio – Fase que Vênus, na sua nona casa traz a chance de resolver antigos problemas, principalmente com parentes. Condições de melhorar as finanças e para negociar com Câncer e Touro. C. 398 M. 2146

Aquário – Você esta livre do alerta, a Lua no seu signo aumenta a criatividade. Planeje, execute e vá em busca de novos negócios. Criatividade exaltada. Conte com Leão e Gêmeos. Novo amor para os desimpedidos. C. 559 M. 0975

Peixes – O dia é de alerta, a Lua indica problemas no trabalho. Dificuldades de se fazer entender, todos fazem cobranças. Cuide da saúde, alimentação adequada e pratique esporte. Imposição do seu amor. C. 437 M. 1311

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM