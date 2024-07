Horóscopo do dia: terça-feira (23.07.24)

O leonino é um parceiro bastante fiel, e seu casamento pode ser duradouro, ainda que não se caracterize como ideal. Por valorizar a estabilidade e o status, apreciam a relevante posição social trazida pelo matrimônio. E dificilmente acabaria com o casamento mesmo não sendo o ideal.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa moderna, com atitudes arrojadas. Tem uma personalidade marcante e conseguirá sucesso em carreiras dinâmicas. Terá muitos amigos, pois tem facilidade em se comunicar. É afetuoso, talentoso e alegre.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 10h24, e a indicação dos astros é a rotina para não perder o equilíbrio emocional. Adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos.

Áries – Fase que pode renovar os negócios, contar com apoio na profissão e crescer financeiramente. Realizações em relação à vida familiar, que recebe apoio para melhorar os ganhos. Amor em alta. C. 356 M. 0787

Touro – A fase é de boas notícias nos negócios, abertura para equilibrar a profissão e contar com mais dinheiro. Aproveite e resolva de vez as questões financeiras. Sexualidade fortíssima. Sucesso em apostas. C. 490 M. 7438

Gêmeos – A influência da terceira casa é propícia para melhorar o trabalho e contar com quem negocia. Positivo para viagens, compras e início de mudanças em seu lar. Grande astral com a pessoa amada. C. 914 M. 8827

Câncer – A palavra do momento é ousadia, vá em frente com os ganhos e aproveite o apoio que recebe em termos financeiros. Harmonia com a família e seu amor. Tenha a certeza do sucesso. Evite os invejosos. C. 638 M. 2569

Leão – A influência atual do Sol no seu signo traz a certeza de novas conquistas financeiras. Tire proveito da sua inteligência e crie um clima de harmonia com todos do trabalho. Decisão amorosa. C. 885 M. 5170

Virgem – Período que pede paciência e pensamentos positivos para não criar problemas com a família. Organismo em baixa, atenção com a alimentação, cuidados com a próstata e fígado. Amor exigente e difícil. C. 729 M. 4907

Libra – Você estará com vontade de sair da rotina, pode encontrar parentes e até viajar. Em alta compras de uso pessoal. Energia para resolver um assunto de família. Use o diálogo com a pessoa amada. C. 371 M. 0428

Escorpião – Haverá neste dia bons momentos com a família. Pode resolver uma série de dificuldades no setor financeiro. O sucesso traz chances de melhorar os ganhos. Seu amor esta colaborando. Boa saúde. C. 412 M. 9350

Sagitário – Dia que estará simpático e bem humorado, facilitando as chances de novos negócios e ganhos. Sol, Vênus e Mercúrio trazem oportunidades de compras e aumento nos lucros. Magnetismo no amor. C. 148 M. 6272

Capricórnio – A influência deste dia indica leve tendência ao descontrole emocional. Não descuide da saúde. Procure dar atenção à Câncer e Peixes. No seu trabalho esta tudo bem. No lar, o ideal é esperar apoio. C. 663 M. 5049

Aquário – Você ainda acorda no alerta e a Lua só estará no seu signo a partir das 10h24. Adie decisões nos negócios, compras viagens. A tarde tudo estará bem no lar e amor. C. 904 M. 1454

Peixes – O ideal é você logo cedo programar seus próximos dois dias e meio em que estará no alerta a partir das 10h24. Adie viagens, compras, decisões de mudanças nos negócios e trabalho. C. 539 M. 2618

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM