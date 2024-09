Horóscopo do dia: terça-feira (24.09.24)

Libra é um signo que valoriza a paz acima de tudo e todo custo. É também bastante honesto, o que o torna uma companhia apreciada por todos que o cercam, sempre dispostos a buscar o entendimento quando uma discussão se apresenta. Para que não se fira profundamente, evite envolver-se com pessoas vulgares, rudes e isentas de tato social.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Os geminianos ficam no alerta até às 11h51, e a cautela é indicada enquanto durar esta fase negativa. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Câncer nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Mudanças benéficas no trabalho, todos colaboram. Grande magnetismo pessoal e caminhos para solução de assuntos domésticos. Positivo para compras e negócios. Amor com charme. C. 998 M. 5621

Touro – O momento é propício para resolver questões financeiras. Os negócios e trabalho tendem a crescer. No amor estará bem sensível, procure dar mais atenção ao seu par afetivo. Faça um check-up. C. 226 M. 6498

Gêmeos – Dia de alerta, você acorda desanimado, mas com o passar das horas seus pensamentos melhoram. Conseguirá organizar trabalho e a família. A partir das 11h51, a Lua o favorecerá. Insatisfação no amor. C. 084 M. 8478

Câncer – Você inicia o dia com boas energias e vontade de resolver os negócios, trabalho e a vida familiar. A partir das 11h51, poderá se sentir cansado e até abatido, é o seu alerta. C. 326 M. 7234

Leão – Você está à vontade para fazer o que gosta. Pode vir dinheiro extra e os negócios tendem a crescer. Conte com sócios, superiores e a família. Apoio importante que estava esperando. Amor em alto astral. C. 541 M. 1012

Virgem – Há razões de sobra para renovar suas esperanças no setor profissional e financeiro. Siga em frente e organize novos negócios, vem mais dinheiro. Dê mais espaço para a família. Bons momentos no amor. C. 802 M. 5193

Libra – O Sol já esta no seu signo indicando sucesso financeiro e profissional. Leve adiante seus projetos ligados ao lar, pode pensar em mudanças, compra e venda de imóvel. Amor em evidência. Melhora da saúde. C. 630 M. 2956

Escorpião – Nesta fase precisará entender que o Sol esta na sua desfavorável 12ª casa, mas esse período do inferno astral será mais suave. Hoje Vênus, o planeta do amor e do dinheiro passa a transitar no seu signo. C. 759 M. 4745

Sagitário – Dê atenção a vida afetiva, assim como com sua saúde. Vênus, começou a transitar na sua desfavorável 12ª casa, até o dia 18 de outubro. Conseguirá resolver os problemas, só precisará de paciência. C. 389 M. 8872

Capricórnio – Você terá um bom dia e conseguirá dar uma força para a família, a harmonia esta presente. Decisões financeiras em destaque. A pessoa amada, precisa de mais atenção. Espere pelo melhor. C. 161 M. 9389

Aquário – O dia será perfeito tanto no trabalho como nos negócios. Chances de viagens, compras e decisões financeiras da família. Positivo para visitar parentes. Onda de paz, amor e saúde. Tente na loteria. C. 417 M. 0509

Peixes – Fase que deve se adaptar as exigências da família, evite confusões ou exigências. Enfrente as situações, não discuta e nem fique chateado. O trabalho pede mais atenção. Controle a vida afetiva. C. 078 M. 3066

