Horóscopo do dia: terça-feira (27.08.24)

A personalidade de Virgem é marcada por uma inteligência aguda que os nativos deste signo usam para analisar e compreender a ordem natural das cosias. Tendem a ser metódicos e precisos, atraídos por todo conhecimento que possa ter aplicado de forma útil. Confirmando tal preocupação, partilharão essa experiência com todos e, na ânsia de cumprir a sua parte, é possível que saiam de sua reserva natural.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa positiva, o que fará sempre acreditar que tudo é possível. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. É animado, bem disposto, e forte.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta e os astros recomendam rotina durante este período. Adie todo tipo de negociação, mudanças no trabalho e gastos fora do orçamento. No amor, nada de insegurança com seu par afetivo.

Áries – A influência do Sol, na sua sexta casa abre espaço para organizar a vida profissional além de apoio para novos ganhos. Colaboração da família. Boas notícias a caminho. Cuide da alimentação. C. 571 M. 2715

Touro – Você esta livre do alerta e tem naturalmente um bom dia e respira aliviado dos problemas que teve que enfrentar. Esta tudo bem e há razões para festejar bons negócios. Amor com alegrias. Tente na loteria. C. 053 M. 8324

Gêmeos – O seu dia será no alerta, a Lua traz alguns problemas no trabalho. Evite mudanças nos negócios e discussões no seu lar. Leve tendência a gastar desordenadamente. Não irrite a pessoa amada. C. 419 M. 5408

Câncer – Período para negociar, sair para compras e esperar apoio da família nos novos projetos domésticos. Procure se organizar para ter um bom dia. Vênus, traz carinhos do seu amor. Boa saúde. C. 943 M. 6939

Leão – Período para resolver assuntos da área profissional e financeira. Sua persistência trará além dos lucros desejados apoio às novas ideias. Conte com a família. O amor vem com força. Saúde com boas energias. C. 220 M. 3591

Virgem – Você sente que tudo e todos colaboram com seus negócios e trabalho. A família esta em harmonia. Apenas dê mais atenção a nativos de Gêmeos e Capricórnio. Sossego geral no amor. Pode viajar. C. 841 M. 9756

Libra – Neste período não deve abusar, o Sol não favorece mudanças no trabalho e na vida familiar. Não conte com apoio da pessoa amada, que esta muito distante. Fase difícil, não se irrite. C. 693 M. 4166

Escorpião – O dia será tranquilo, dê atenção a pessoas da família. Resolva problema financeiro de algum parente. O trabalho esta agitado, aproveite oportunidades para ganhar mais. Amor em paz. C. 127 M. 8850

Sagitário – Muita movimentação no trabalho e negócios. Pode sair para compras, viagens e início de novos acertos profissionais. Decisões importantes com a família. Conte com Câncer e Leão. C. 535 M. 7049

Capricórnio – Você vive um período extremamente positivo e com chances de mudar o ritmo do trabalho. Ótimo para viagens. Dê mais apoio a sócios, empregados ou familiares. Amor com paixão. Tente na loteria. C. 968 M. 0912

Aquário – Dia que estará tenso e deve colaborar com a família. Terá dificuldades para resolver assuntos financeiros de parentes. Não se envolva com Gêmeos e Libra. Nervosismo no amor. Cuide da saúde. C. 702 M. 6284

Peixes – Dia que conseguirá equilíbrio na vida financeira. Sua segurança vai trazer harmonia com a família. Vem apoio e mudanças nos negócios, que serão positivas. Amor suave. Conte com Virgem e Áries. C. 382 M. 1673

