Horóscopo do dia: terça-feira (30.07.24)

Os nativos Leão se atirarão de corpo e alma a qualquer esporte que apreciarem, e nele se destacarão. Embora seja um tanto competitivos, os leoninos preferem praticar esportes menos combativos, pois se orgulham de seu próprio desempenho e a realização, e querem mostra ao mundo que são os melhores.

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. No amor, não deixe o ciúmes atrapalhar seu relacionamento.

Áries – A semana será agitada, seus negócios e trabalho fluem para o sucesso. Em alta novos projetos e facilidade para iniciar projetos domésticos. Emoções controladas com a família. Tente na loteria. C. 312 M. 9450

Touro – A Lua no seu signo traz novidades nos negócios, com chances de iniciar novos investimentos. Boas notícias sobre a família. Comece organizar mudanças profissionais. Amor com carinhos. Saúde boa. C. 437 M. 2248

Gêmeos – Você passa pelo alerta, a Lua pede que controle suas emoções e não saia da rotina. Não discuta com Virgem e Libra. O dia pode ser confuso. Adie compras, viagens e novos negócios. Evite a ansiedade. C. 887 M. 6993

Câncer – A partir de hoje estará mais otimista na busca de seus ideais. Fase de sucesso, saúde e bom relacionamento familiar. Vênus, na sua segunda casa reserva a entrada de dinheiro. Amor movimentado. C. 048 M. 9821

Leão – Fase que deve superar as pendências e realizar seus sonhos e projetos. Vênus, no seu signo abre caminhos para os negócios, equilíbrio familiar e a solução dos problemas no amor. Saúde em alta. C. 903 M. 4365

Virgem – Nesta fase o Sol, na sua desfavorável 12ª casa, pede que não passe dos limites nos negócios, trabalho e mantenha a paz no seu lar. Mas, Mercúrio seu planeta já esta trazendo maior equilíbrio com todos. C. 857 M. 7609

Libra – Você estará um tanto exigente com as pessoas com as quais negocia. Use sua versatilidade para superar os problemas e não discuta com ninguém. Trabalho cansativo. No amor terá paz. C. 451 M. 8180

Escorpião – A diplomacia é o seu principal trunfo para resolver os assuntos dos negócios e do trabalho. Conseguirá conquistar o equilíbrio financeiro, mas haverá agitação ao seu redor. Esperança renovadas no amor. C. 565 M. 3731

Sagitário – Dia que pode sair para compras, viagens, mudanças nos negócios e buscar novas fontes de renda. Renovação na vida familiar. Relaxe e aproveite este período. Vênus traz saúde, amor, paz e dinheiro. C. 394 M. 6047

Capricórnio – Você estará pronto para resolver alguns dos problemas domésticos e dar mais apoio à pessoa amada. Conseguirá ampliar seus negócios e sair para renovar o trabalho. Amor sincero. C. 175 M. 2190

Aquário – Nesta fase deve colaborar com sua família, vá à luta e tenha paciência. Pode enfrentar problemas na área financeira. Não abuse nos gastos. Cuide da saúde, evite excessos alimentares. Amor neutro. C. 228 M. 5314

Peixes – Dia de sucesso para renovar o trabalho e até iniciar projetos. Conte com a colaboração de Leão e Touro. Novas experiências nas finanças. Faça um exame geral. Lucros com a família. C. 606 M. 1572

