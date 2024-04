Ibatiba: Prefeitura e Sebrae promovem curso Mulher Empreendedora

Com foco em fortalecer o empreendedorismo feminino no município, a Prefeitura de Ibatiba, em parceria com o Sebrae, vai realizar o curso Mulher Empreendedora.

A capacitação tem como objetivo trabalhar a descoberta das vertentes empreendedoras de cada mulher, além da identidade feminina, autoestima e como se tornar uma empreendedora.

