Inativos de Guaçuí ainda sem retroativo do piso da educação

A Prefeitura de Guaçuí pagou um retroativo do piso salarial aos professores. Contudo, como destacou o vereador Nelsinho Salvador, na última sessão da Câmara Municipal, o benefício foi dado apenas para os profissionais ativos. O valor não foi pago aos inativos. “Infelizmente, o prefeito pagou o retroativo aos professores que estão em atividade, mas os inativos continuam sem receber o mesmo, porque o direito é para todos”, destacou. “Vou buscar essa informação, para saber porque eles não receberam ainda”, completou. Segundo a vereadora Maria Lúcia das Dores, a explicação é que não foi possível fazer o cálculo de todos. Contudo, segundo ela, todos vão receber, e qualquer dúvida, deve ser tirada no setor de Recursos Humanos.

Somente R$ 12,00 por pessoa atendida

Além de falar sobre o retroativo do piso salarial dos professores, o vereador de Guaçuí, Nelsinho Salvador, levantou outra questão de valor. Ele aproveitou para colocar que os psicólogos que atendem a população, pela Prefeitura, recebem o valor de R$ 12,00 por pessoa atendida. “Esse valor é irrisório”, afirmou. “E, por isso, nossos profissionais acabam prestando serviço para outros municípios”, enfatizou.

Ofícios da secretária rasgados na tribuna

O vereador de Guaçuí, Julinho Tererê, rasgou ofícios enviados pela secretária municipal de Agricultura, Christiany Fitaroni, quando usou a tribuna na sessão da Câmara Municipal, na segunda-feira (7). Ele tomou a atitude, porque não aceita respostas a demandas na zona rural que apenas afirmam que o serviço solicitado está no cronograma da Secretaria, para ser executado. “Papel não adianta, para mim, eu quero que cumpra o papel de atender o produtor e não dizer que o serviço está previsto no cronograma, desde 2021, isso não interessa”, disse.

Muniz Freire sedia etapa regional dos Jogos na Rede

Começou na segunda-feira (7) e segue até o próximo dia 11, a segunda etapa dos Jogos na Rede, nas escolas da área de abrangência da Superintendência (SRE) de Guaçuí. A etapa envolve escolas da Rede Estadual de Educação de 11 municípios. Além de Muniz Freire – que está sediando a etapa – estão Alegre, Ibatiba, Irupi, São José do Calçado, Dores do Rio Preto, Ibitirama, Guaçuí, Iúna, Apiacá, Bom Jesus do Norte e Divino de São Lourenço. As equipes estão disputando partidas de futsal e vôlei, masculino e feminino. Os jogos acontecem no Ginásio de Esportes Paulo Fábio Sartore, totalmente reformado, e também na quadra da Escola Estadual de Tempo Integral Bráulio Franco.

Dia da Saúde da Mulher e do Homem Rural

Aconteceu neste sábado (5), no Parque de Exposições da Divinéia, em São José do Calçado, o “Dia da Saúde da Mulher e do Homem Rural”. A ação foi realizada numa parceria entre a Prefeitura e o Serviço Nacional de Aprendizado Rural (Senar), em parceria com o Sindicato Rural, Incaper, Idaf e outras entidades. O objetivo é trazer algum benefício que contribua para a melhoria de vida e saúde integral da população rural. Bem como promover mudanças de comportamentos que impactam na qualidade de vida. Para isso, foram oferecidas diversas atividades e serviços, como cabeleireiro e cabeleireira, designer de sobrancelha, vacinação, testes rápidos de saúde, preventivo, exame de PSA, consultas com urologista, aferição de pressão e glicose, recreação e pintura de rosto para crianças, além de palestras com orientações sociais.