IPA Day 2024: festival em Venda Nova vai ter collab de 8 cervejarias

Por Leandro Fidelis

A terceira edição do IPA Day está chegando com tudo no próximo sábado (20), na Cervejaria Aurora, em Venda Nova do Imigrante (ES). O evento contará com a participação de oito cervejarias: Aurora, anfitriã pelo terceiro ano consecutivo, Piwo, Mithos, Bello Monti, Peregrinos, Pedra Azul, Tarvos e Três Santas. Além disso, será lançada a cerveja colaborativa Modern IPA.

Elaborada exclusivamente para o evento, a collab das oito cervejarias destaca-se pelo corpo leve, predominantemente composto por malte Pilsen. Com uma carga significativa de lúpulo de amargor, lupulagem de WHP e bastante Dry Hop, a cerveja apresenta um amargor elevado e é extremamente aromática. Utilizando os lúpulos Strata e El Dorado da Hops Company, novos da safra 2023, a Modern IPA oferece notas de pinho, leve resinoso, salada de frutas e papaya.

O evento começará às 10h com um bate-papo cervejeiro envolvendo Cláudio Oliveira (Peregrinos), Felipe Schwambar (Agrária ES) e Thiago Galbeno (Hops Company). A partir das 13h, Marjori e Juca animarão o público com muita música, seguidos por Darlin Doll às 16h. Além disso, haverá um Flash Day Tattoo com os artistas Anna e Rato.

A banda Darlin Doll animará o evento a partir das 16h (Foto: Divulgação)

Para completar a experiência, os participantes poderão desfrutar das delícias oferecidas pelos parceiros Classe A Hamburgueria, Nemesio Churrasquinho e ID Coffee Lab. Os ingressos estão à venda por R$ 30 e incluem um copo alusivo ao festival. Eles podem ser adquiridos online através do link disponibilizado AQUI.

O IPA Day promete ser uma celebração inesquecível para os amantes da cerveja artesanal, combinando degustação de cervejas, entretenimento e gastronomia em um só lugar. Não perca a oportunidade!

