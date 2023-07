Itapemirim: Alex ganha força com má gestão do prefeito  

Por: Flavio Cirilo

[email protected]

(28) 99959-6506

Diante da má gestão que vem sendo feita pelo atual prefeito da cidade de Itapemirim, Dr. Antônio, novos quadros políticos têm se colocado à disposição da população como uma alternativa para o Poder Executivo Municipal nas eleições 2024. Entre eles, está o secretário municipal da Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, oficializado como o pré-candidato do Podemos no município.

“Eu fui secretário de saúde de Itapemirim de 2013 a 2017, então a gente fez um grande trabalho na saúde de Itapemirim. Isso credenciou a gente a ter um nome no futuro para a gente ser lembrado como candidato a prefeito”, explicou o gestor, durante o encontro do partido no último fim de semana na Câmara Municipal de Cachoeiro.

Gestor despreparado

Wingler ainda chamou atenção para a falta de preparo do atual prefeito da cidade e ressaltou a importância de uma gestão voltada para o progresso.

“Itapemirim precisa disso, de um gestor! Um gestor experimentado, um gestor competente, um gestor que já consegue trabalhar em qualquer tipo de cidade, de qualquer porte de cidade. Eu já trabalhei em cidade de pequeno, médio e grande porte, que hoje é Cachoeiro, onde sou secretário. E que entenda a gestão pública como uma forma em que as pessoas tem que ter o acesso aos serviços de qualidade, serviço de saúde, educação, assistência. Que as obras sejam feitas para qualificar a vida das pessoas, para que a cidade tenha uma evolução”, explicou o pré-candidato.

Saneamento básico e saúde

Entre os principais problemas destacados por Alex Wingler, que é morador de Itapemirim, estão a precariedade do sistema municipal de saúde e questões relacionadas ao saneamento básico.

“Eu moro em Itapemirim, eu tenho casa em Itapemirim a minha vida inteira. Então a gente ver que a questão do saneamento básico, que é uma reclamação muito grande, a questão da saúde. A gente ver que as pessoas estão perdendo a esperança. A gente ouve pessoas que estão querendo rasgar o título de eleitor para nunca mais votar. Não podemos perder a nossa cidadania, não podemos perder a nossa esperança. Temos que crer que o futuro pode ser um futuro muito melhor”, afirmou.

Histórico ruim com prefeitos médicos

Quando questionado sobre o histórico ruim de médicos que governaram a cidade, mas não fizeram boas gestões, Wingler, que é formado em Odontologia, explicou porque com ele será diferente.

“Minha grande diferença é que eu já venho da gestão pública há 25 anos. Eles normalmente entraram na gestão pública no momento da eleição. Secretário em várias cidades, experiência na gestão, a competência do trabalho, é isso que vai fazer a diferença”, ressaltou.

Clamor por mudança

“Eu tenho certeza, 2024 o povo clama por mudança, clama por coisas novas. E o nosso nome de pré-candidato vem para isso, para mostrar que uma gestão de verdade pode ser feita, recuperar a cidade das cinzas e transformar Itapemirim em que ela realmente merece, uma cidade de qualidade de vida, uma cidade que possa expandir para um futuro brilhante”, destacou Alex Wingler.