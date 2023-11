Lançamento das cervejarias Loveland e Três Santas tem clássica alemã e belga

*Leandro Fidelis

O público cervejeiro capixaba foi agraciado com dois lançamentos memoráveis na última semana. Tanto a Cervejaria Loveland (Ibatiba/Vila Velha) quanto a Três Santas (Santa Teresa) apresentaram criações exclusivas, evidenciando a diversidade e a inovação no universo das cervejas artesanais no Espírito Santo.

Na sexta-feira passada, dia 17, o pub da Loveland, na Praia da Costa, em Vila Velha, foi palco do lançamento da Helles Rauch. Esta é a segunda cerveja colaborativa desenvolvida em parceria com a Piwo Cervejaria Rural, de Venda Nova do Imigrante.

De acordo com o cervejeiro da Loveland, o premiadíssimo Joaquim Natal, a Helles Rauch é uma clássica cerveja alemã. Lager clara, defumada, equilibrada e drinkability “nas alturas”. O toque autêntico é proporcionado pela levedura exclusiva trazida da Alemanha pelo amigo cervejeiro Tedesko Almeida, da Piwo.

Além da qualidade singular, a Helles Rauch destaca-se por harmonizar perfeitamente com as opções do cardápio da Loveland, prometendo uma experiência sensorial única.

Enquanto isso, a atmosfera gastronômica de Santa Teresa foi enriquecida com o lançamento da “Giardino”, a primeira cerveja da série gastronômica da Cervejaria Três Santas. No último dia 16, o brewpub do empreendimento apresentou essa Belgian Saison com especiarias e flores, desenvolvida em colaboração com o Ristorante Giardino, situado no coração da cidade.

Na sua composição, raspas de laranja, sementes de coentro, flores de camomila e de lavanda. Elementos que remetem ao ambiente e identidade do Ristorante Giardino ( jardim, em italino). A cerveja especial, envasada em garrafa de 750ml, fermentou por quase seis meses, resultando em uma rica complexidade de sabores e uma irresistível refrescância.

O rótulo é uma obra de arte à parte concebida pelo artista teresense Joelcio Freitas, que destaca os principais pontos turísticos do Jardim de Santa Teresa, como o Coreto, o histórico Colégio Pessanha Póvoa e o próprio Restaurante Giardino.

O lançamento da “Giardino” é mais um capítulo na busca da Três Santas em aprimorar a relação entre cerveja artesanal e gastronomia, fortalecendo a identidade cultural e turística da região. Segundo a cervejeira Marjori Crispim, Santa Teresa vem se consolidando cada vez mais como grande destino gastronômico do Espírito Santo.

“O município conta com restaurantes diversos que oferecem alta gastronomia, a gastronomia histórica dos imigrantes e a comida afetiva e de grande importância cultural para a região dos imigrantes. Estamos muito felizes com esse lançamento! Temos certeza que o diálogo entre cerveja e gastronomia é o que nos move e nos faz criar produtos que elevam e dignificam o nosso segmento turístico em Santa Teresa”, diz.

