Lançamentos das cervejarias serranas do ES marcam o início do inverno

Por Leandro Fidelis

Conhecidas por sua criatividade e compromisso com a qualidade, as cervejarias das Montanhas Capixabas apresentam novidades neste início de inverno. Três Santas, Piwo, Pedra Azul e Ronchi Beer lançaram recentemente novas cervejas que prometem surpreender os apreciadores.

A premiadíssima cervejaria Três Santas (Santa Teresa) lançou a Catharina Sour “Arte Moderna”. A cerveja é uma celebração aos sabores brasileiros, combinando maracujá, manga Pálmer, mamão Papaya e goiaba rosa. O resultado é uma cerveja frutada com a acidez característica do estilo Sour, cheia de estilo e brasilidade.

O rótulo, criado por Victor Oliveira, é uma homenagem à Tarsila do Amaral, icônica artista da Semana de Arte Moderna de 1922. A “Arte Moderna” está disponível na loja física da cervejaria em Santa Teresa e também pode ser adquirida via correios. Não sendo uma edição limitada, a cerveja passou a fazer parte da linha permanente da Três Santas, garantindo que os consumidores possam apreciá-la o ano todo.

Localizada em Pedra Azul (Domingos Martins), a Ronchi Beer lançou a cerveja de guarda estilo Barley Wine “Visionário” — Reserva Especial Preto Ronchi. Em comemoração ao inverno, a cerveja inglesa de alto teor alcoólico é rica em maltes, pouco lupulada e possui uma bela cor acobreada. O nome “Visionário” é uma homenagem ao tio dos sócios, Preto Ronchi, conhecido por sua visão de negócios.

A Ronchi Beer buscou criar um produto diferenciado e sofisticado para os apreciadores de cervejas mais robustas e complexas. Envelhecida por um ano, a cerveja tem um lacre especial que prolonga sua validade para três anos sem perda de qualidade.

A Cervejaria Pedra Azul, também de Domingos Martins, apresentou sua Belgian Dubbel, uma ALE de cor vermelho-acobreado criada seguindo as tradições trapistas dos monges belgas. A cerveja oferece uma complexidade impressionante com seus ricos maltes e ésteres de frutas escuras secas, completados por um toque suave de álcool. Com IBU 23 e ABV 7,2%, o lançamento ocorreu no último dia 22 e foi um sucesso imediato. Segundo o cervejeiro Vinícius Gagno Modolo, a Belgian Dubbel é uma cerveja sazonal que promete encantar os amantes de estilos clássicos e complexos. Foram envasados nessa brassagem aproximadamente 290 litros.

A Piwo Cervejaria Rural, de Venda Nova do Imigrante, surpreendeu na atual estação com dois novos lançamentos. A Session IPA “Lúpulo do Campo” oferece um frescor cítrico e um amargor equilibrado, com aroma dos lúpulos Chinook, Triumph, Zeus e Riwaka. A cerveja é perfeita tanto para iniciantes quanto para os apreciadores de cervejas artesanais, mantendo a suavidade e complexidade em cada gole.

A outra novidade é a Rotbier “Brasa” (na foto que abre este texto), inspirada na rica herança cervejeira de Franconia, Alemanha. Com um ABV de 6,6% e IBU 22, a “Brasa” utiliza levedura exclusiva e ingredientes diretamente daquele país. As novas cervejas da Piwo estão disponíveis em latas modernas e podem ser encontradas em breve no novo ponto comercial da cervejaria, na Praça de Alimentação do Alpes Hotel, no centro da cidade, com previsão de venda também no e-commerce.

