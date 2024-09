Lesões ou Tite? Qual o problema do Flamengo?

Por Jonathan Gonçalves

Após mais uma atuação pífia do Flamengo, desta vez, contra contra um Corinthians que vem tropeçando nas próprias pernas na luta para sair da zona de rebaixamento, a permanência de Tite no comando do rubro-negro vai ficando cada vez mais indefensável.

Leia também: Praia do ES vai se tornar santuário do surfe nacional; saiba qual

O Corinthians jogou com raça e mereceu muito vencer a partida, já o Fla, mais uma vez foi inoperante. Tite está a quase um ano no comando do Flamengo, e o que foi apresentado dentro de campo pelo rubro-negro neste jogo, é simplesmente pavoroso. Não tem táctica, não tem padrão, não tem futebol. Com quase um ano no comando do Flamengo, a zaga ainda vem sendo um grande problema, não só agora, como durante toda a temporada. Mas, isso não é culpa do Tite, certo? A impressão que fica, é que o Flamengo pode gastar o dinheiro que for, contratar quem for e, mesmo assim, o esquema de Adenor vai continuar dando errado. O rubro-negro segue vivo e vence jogos pelo individualismo de seus próprios atletas, mas falta ao próprio torcedor, enxergar isso.

Qual a diferença?

Hoje, o que diferencia esse estilo de jogo do Flamengo, de treinadores passados, como Jorge Sampaoli e Vitor Pereira? Na lógica, são três estilos de jogo totalmente diferentes, mas no momento, o padrão de Tite não funciona, assim como não funcionava o estilo de jogo dos outros dois técnicos citados.

A torcida do Flamengo está começando a dividir opiniões sobre Adenor, porém, uma boa parte ainda se apega ao fato do Fla estar disputando as três competições. Mas, com esse futebol fraco que o time carioca vem apresentando, qual a chance do rubro-negro passar mais uma temporada em branco? Assim como foi em 2023.

Lesões

Em contrapartida, as lesões também vem sendo uma pedra no sapato do Flamengo nesta temporada, na verdade, não só do Flamengo, mas em todas as equipes do futebol nacional. Porém, será que com todos os jogadores a disposição, o trabalho seria assim tão melhor?

Com o elenco praticamente sem desfalques, o rubro-negro se consagrou campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca no começo do ano. Mas, mesmo assim, com o “super elenco” que Tite tinha em suas mãos, o Flamengo não apresentava nem metade do futebol que poderia.

Não se pode criticar o grande Adenor, ex-técnico da Seleção Brasileira. Se algum torcedor de outro time critica o trabalho, é inveja, se algum torcedor do Flamengo critica, ele começou a assistir futebol em 2019. Bom, apenas o tempo dirá o que foi o Flamengo de 2024. Ao que tudo indica, Tite segue firme no comando da equipe rubro-negra. Mas, quantas taças isso pode custar?

No fim, todo jogo do Flamengo são apenas chutões para área, cruzamentos sem destino, falhas da zaga e nada que chegue nem perto de uma jogada ensaiada. Bom, o Flamengo segue vivo nas competições. Mas, até quando?

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM