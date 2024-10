Luz no fim do túnel? Luiz Henrique merece titularidade!

Por Jonathan Gonçalves

A Data Fifa chegou ao fim, e a Seleção Brasileira terminou com 100% de aproveitamento, conseguindo finalmente respirar na tabela de classificação. Porém, mesmo com duas vitórias, Dorival parece ainda não estar nos braços da torcida brasileira.

Entre erros e acertos, esses dois jogos revelaram bons nomes para esta nova etapa da seleção. Igor Jesus, Raphinha, Gerson, Andreas Pereira, Bruno Guimarães e Matheus Pereira, foram os destaques desta Data Fifa. Contudo, o nome de maior destaque foi o de Luiz Henrique, jogador do Botafogo, que abriu caminho para a titularidade com a amarelinha.

Quem sai? Não importa! Isso é trabalho para Dorival Jr., que após conseguir dois bons resultados e respirar na tabela de classificação, fica menos pressionado para fazer novos testes e trocas. Afinal de contas, 2026 já é logo ali, e a seleção ainda não passa segurança a nenhum brasileiro.

Daqui pra frente, Dorival deve começar a formar o corpo da Seleção Brasileira, começando pelas pernas de Luiz Henrique, que deu um show dentro de campo. O jogador do Botafogo, finalizou sua passagem nesta Data Fifa com dois gols em dois jogos, fora dribles, finalizações, correria e muita entrega. Em determinados momentos do jogo contra o Peru, o garoto de 23 anos parecia jogar com crianças, visto que deslizava entre os adversários. Dentre os destaques, de longe o melhor e mais preparado, não existe desculpa para o jogador do Botafogo não ser titular nesta seleção. Luiz Henrique pode ser a luz no fim do túnel, que Dorival tanto procurava.

Volta de Neymar

Em contrapartida com os mais novos destaques da Seleção Brasileira, um velho conhecido está voltando aos gramados. Após romper os ligamentos cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, Neymar Jr. já tem data projetada para voltar as quatro linhas, no dia 21 de outubro, contra o Al Ain, após mais de um ano parado.

Com novos nomes em ascensão e a volta de Neymar, Dorival tem todo o material humano necessário, para buscar o topo da tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas. O treinador vai ter que se desdobrar daqui para frente, desde que assumiu a Seleção Canarinho, o técnico terá provavelmente sua missão mais difícil até o momento, dar forma, para esta nova Seleção Brasileira.

