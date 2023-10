Maratona para aumentar orçamento de pasta ministerial

Por Leandro Mazzini

Costura

Uma costura envolvendo a sucessão da presidência da Câmara pode arrefecer, por ora, a cobiça do PSD por cargos no Governo Lula. O nome do deputado federal Antônio Brito (PSD-BA) vem ganhando cada dia mais força nos corredores para concorrer à presidência da Casa em 2025, quando se encerra o mandato de Arhur Lira (PP-AL). Caciques do partido, que já fazem campanha para Brito, têm estreitado laços com líderes governistas, principalmente do PT. O deputado tem boa circulação em todas as bancadas e já é chamado em comissões e eventos de confraternização de “presidente”. Lira tem observado à distância as articulações e pretende emplacar outro baiano no seu lugar: Elmar Nascimento (BA).

Maratona

Há pouco mais de um mês à frente do Ministério do Esporte, o deputado André Fufuca tem feito maratona na Câmara para aumentar os recursos para a pasta no próximo ano. O Orçamento destina R$ 607,7 mi ao ministério, bem menos que os R$ 905 milhões reservados para este ano. Fufuca também corre entre gabinetes da Presidência para que o Governo envie ao Congresso o projeto que cria o Fundo Nacional do Esporte.

Indiciamento

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) tentou até a última hora evitar o indiciamento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na CPMI que investiga os ataques às sedes dos três Poderes no dia 8 de janeiro. O advogado Raphael Vianna de Menezes, que defendeu Torres, está lotado no seu gabinete.

Bélico

O clima na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) está cada vez mais bélico. O estopim do mais recente confronto foi a demora na manifestação do colegiado sobre a guerra entre Israel e Hamas. Criticado, o presidente da comissão, deputado Paulo Barbosa (PSDB-SP), só autorizou uma nota no quarto dia da guerra, quase 22h (em Israel já eram 4h da manhã do quinto dia).

Notificação

O STJ decidiu que os bancos não podem considerar o envio de e-mail a cliente devedor como comunicação extrajudicial. A relatora, ministra Nancy Andrighi, deixou claro que existe uma lei e que o e-mail não consta como possibilidade para a notificação. A mais comum é uma carta ao devedor – com Aviso de Recebimento. Só depois o banco pode iniciar processo de busca e apreensão de bens dados como garantia de pagamento em atraso.

Em queda

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) caiu 1,4 ponto entre setembro e outubro, de 51,9 pontos para 50,5 pontos. Apesar da queda, a indústria segue confiante, pois o indicador está acima dos 50 pontos, conforme dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

ESPLANADEIRA

# IHGDF realizou ontem (18) sessão solene de posse para ex-deputada Maria de Lourdes Abadia na cadeira nº 13. # Rede de saúde Dr.Consulta se comprometeu a refletir a diversidade em quadro de funcionários com base no Censo Demográfico. #Klini Saúde anuncia o lançamento do Klini Sênior 50+, plano de saúde para pessoas acima dos 49 anos. # Nestlé cria plataforma para empregar jovens formados em seus programas de capacitação. # ABC manifesta apoio a projeto de lei que veda cancelamento de bolsas federais de fomento à pesquisa. # STF estuda a utilização de Inteligência Artificial na Justiça.

