Na mira: Republicanos projeta candidatos a prefeito no Sul do ES

Por: Flavio Cirilo

[email protected]

(28) 99959-6506

O presidente do Republicanos no Espírito Santo e ex-deputado estadual Erick Musso tem feito uma verdadeira caravana para fortalecimento dos diretórios do partido no Sul do Estado.

O último encontro foi em Marataízes, nesta segunda-feira (7), onde conquistou dois vereadores para a legenda, Silas Ferreira da Silva e Luiz Carlos Almeida.

Agora, além de Reginaldo Almeida, a Câmara de Marataízes conta com mais dois Republicanos. Por lá, também foram nomeados os novos membros do Diretório Municipal da terra do abacaxi.

Além de Marataízes, Ibatiba, Irupi, Iúna, Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul, Atílio Vivacqua e Muqui, o ex-deputado também traçou estratégias para as eleições 2024 em Itapemirim.

Para desbancar os médicos em Itapemirim

Em Itapemirim, o diálogo de Erick Musso foi com o presidente do Diretório Municipal, Sergio Rodovalho, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Toledo, que é pré-candidato a prefeito na cidade.

“Erick a frente do Republicanos sempre foi muito presente aqui em Itapemirim, desde a eleição para vereadores e prefeito em 2020. De lá pra cá, sempre teve próximo de Itapemirim e se envolvendo na política em Itapemirim”, destacou o chefe do Poder Legislativo.

Como pré-candidato, o vereador se prepara para tentar quebrar a hegemonia de médicos que se candidataram e viraram prefeitos da cidade.

A estratégia republicana

Paulo Toledo ainda revela que nos bastidores o partido vem se articulando para captar cada vez mais membros com mandatos, tendo em vista a as fusões e abertura da janela partidária.

“Temos acompanhado as movimentações políticas, tipo as federações de partidos e fusões que tem acontecido. Quando há fusão entre partidos, abre janelas para os vereadores dos partidos escolher ficar ou filiar-se em outra partidos. Já as federações, não abrem janelas e os vereadores com mandatos precisam aguardar as aberturas de janelas que acontecem geralmente seis meses antes das eleições”, explicou.