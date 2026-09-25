Não é só do Arnaldinho: entenda por que prefeitos de Norte a Sul do ES apoiam Manu para deputada federal

Emanuela Pedroso, a Manu, vem sendo “rotulada” como a candidata a deputada federal do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. A associação faz sentido, já que o gestor canela-verde tornou público seu apoio e defendeu que ela leve para Brasília as demandas da cidade. No entanto, essa associação não condiz com a dimensão política que a campanha da candidata vem tomando.

A realidade mostra uma fotografia mais ampla: uma rede de relações políticas que ultrapassa os limites de Vila Velha e alcança diferentes regiões do Espírito Santo, com apoio declarado de prefeitos de municípios do Norte, Noroeste, Sul e Caparaó.

Entre eles, Edilson Monteiro, de Pinheiros; Marcos Coutinho, de Ponto Belo; Ana Malacarne, de São Domingos do Norte; Gedson Paulino, de Iconha; João Trancoso, de Vila Pavão; Dito Silva, de Muniz Freire; José Luiz Mendes, de Ecoporanga; Toninho Gualhano, de Bom Jesus do Norte; Alexandro Valim, de Alto Rio Novo; e Enivaldo dos Anjos, de Barra de São Francisco.

O que explica essa rede de apoio de prefeitos?

Mas por que essa rede de prefeitos se formou em apoio à candidatura de Manu para deputada federal? Antes de concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, a candidata passou por diferentes ambientes da administração pública.

Foi vereadora e prefeita de Alto Rio Novo, atuou na administração municipal de Viana, passou pela Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e ocupou duas das principais secretarias na gestão do ex-governador Renato Casagrande: Economia e Planejamento e Governo.

Na prática, Manu passou boa parte da carreira política e administrativa lidando com aquilo que costuma ser um dos principais desafios dos municípios: a busca por recursos para melhorar o orçamento público e a administração dos mesmos para a aplicação correta.

Cabe ainda ressaltar que a administração municipal é a ponta mais próxima do cidadão. É na prefeitura que muitas demandas chegam primeiro: uma unidade de saúde que precisa funcionar, uma estrada rural que necessita de manutenção, uma escola que precisa ser ampliada, uma obra de drenagem que depende de recursos ou um projeto que exige articulação com o governo estadual e a União.

Perfil municipalista

Quem passou pela gestão municipal, como Manu, conhece essa dinâmica. E, talvez, seja justamente essa experiência que dá sentido ao discurso municipalista que acompanha sua candidatura. Afinal, uma eleição para a Câmara Federal não pode se resumir ao debate nacional.

Brasília pode parecer distante, mas boa parte das decisões tomadas no Congresso chega rapidamente aos municípios. Prefeitos dependem de programas federais, investimentos, convênios, emendas e articulações políticas para tirar projetos do papel.

Ter deputados federais que compreendam a realidade das administrações municipais pode significar uma relação importante na busca por recursos, programas e investimentos federais, e Manu, neste momento, parece ser, para os prefeitos, a candidata que reúne as características necessárias para assumir esse papel de interlocução.

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