Nem tudo foi flores: show de Roberto Carlos em Cachoeiro divide opiniões

Centenas de fãs lotaram o Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim, para reverenciar o rei da música popular brasileira, Roberto Carlos, que completou 85 anos neste domingo, 19 de abril.

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Admiradores exaltaram o espetáculo, destacando o simbolismo de ver o “Rei” cantar em sua cidade natal, especialmente durante as comemorações de aniversário. Muitos relataram emoção, nostalgia e gratidão por mais uma oportunidade de assistir ao artista ao vivo.

“Já estive em Buenos Aires, Rio, São Paulo, Belo Horizonte e outros estados. Amo ver Roberto. Cachoeiro do Itapemirim, eu tive em quatro shows dele aqui. Amo vir aqui. Essa terra é do meu coração. Parabéns, Roberto. Nossa Senhora te abençoe, te proteja hoje e sempre”, afirmou Dona Lourdes, fã que mora em Minas Gerais.

Apesar da forte emoção e da presença massiva de fãs, a apresentação também gerou críticas e dividiu opiniões entre o público.

Além do engarrafamento, que se formou nas proximidades do local do show, houve quem reclamou do valor dos ingressos e alegou que pelo fato de o cantor ter nascido na cidade as entradas deveriam ser mais acessíveis e não tão “caras”.

O rei da música popular brasileira chegou ao Aeroporto de Cachoeiro abordo de um avião particular, o que também dividiu opiniões.

Enquanto os fãs brigavam por um lugar para ver o artista desembarcar no terminal, outros, principalmente nas redes sociais, questionavam por que ele não veio de carro para ver as condições em que estão as vias da cidade onde ele nasceu.

Outro argumento que ganhou coro foi o fato de que o cantor não valoriza a cidade natal como deveria.

Durante coletiva com a imprensa, o artista foi questionado pela equipe do AQUINOTICIAS.COM sobre o impacto do seu aniversário no turismo de Cachoeiro. A cidade recebe, todos os anos, milhares de visitantes motivados pelas comemorações em torno da data.

Nesse contexto, também foi levantada a possibilidade de criação de um instituto ou de uma estrutura mais ampla que pudesse fortalecer ainda mais esse fluxo, permitindo que os fãs não apenas visitem a cidade, mas também levem lembranças e experiências relacionadas à trajetória do artista.

Ao responder, Roberto Carlos afirmou que não entende muito do assunto, mas demonstrou apoio a qualquer projeto que traga benefícios para a cidade.

“Olha, eu não entendo muito disso não, viu? Mas o que for feito que agrade as pessoas e, enfim, que seja uma coisa boa para Cachoeiro, eu estou dando o maior apoio”, declarou.

Por fim, o fato de as pessoas se referirem ao cantor como rei, também foi alvo de críticas. Entre os comentários, era possível ouvir algumas pessoas defendendo a tese de que só quem merece ser chamado de rei é Jesus Cristo.