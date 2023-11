No ES, Bolsonaro faz “cara de poucos amigos” a apoiadores capixabas

Por: Flavio Cirilo

[email protected]

(28) 99959-6506

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou no Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). Pelas redes sociais, é possível observar a euforia de correligionários e apoiadores pelas ruas da cidade de Vitória, onde logo mais à noite ele receberá a mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo, a Comenda da Ordem do Mérito Domingos Martin.

Recíproca não verdadeira

Mas ao olhar para a face do ex-presidente, era possível perceber que a recíproca não era verdadeira. Ainda nas redes sociais, chamou a atenção o semblante de (in) satisfação de Bolsonaro durante o evento de recepção na casa do Magno Malta.

Ao lado dos vereadores de Cachoeiro Léo Camargo (PL) e Junior Corrêa (PL), representantes da extrema direita no Sul do Estado, o ex-presidente posou para foto, mas não aparentou estar feliz nas terras capixabas.

Cara de poucos amigos

Outro flagrante foi em um restaurante, ao lado do senador Magno Malta (PL) e dos deputados federais da extrema direita Evair de Melo e Gilvan da Federal. Pelas imagens é possível observar que enquanto o senador sorrir, o ex-presidente faz “cara de poucos amigos”, assim como nas fotos como Junior Corrêa e o Leo Camargo.

Ainda não digeriu 2022?

Essa é a primeira vez que o ex-presidente visita o Espírito Santo, após perder as eleições para o presidente Lula (PT), em 2022. No Estado, apesar de ter obtido a maioria dos votos em relação ao petista, Bolsonaro não conseguiu eleger o seu candidato ao Governo do Espírito Santo, o então candidato Manato, que perdeu para o governador Renato Casagrande, do PSB, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Confira os flagrantes

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM