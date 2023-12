No ES, Lula alfineta Bolsonaro: “aquela coisa”

Por: Flavio Cirilo

[email protected]

(28) 99959-6506

Em visita ao Espírito Santo, nesta sexta-feira (15), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou da entrega do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, e alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os seus correligionários, que ainda tentam aquecer o discurso da extrema direita no Estado.

LEIA TAMBÉM: Lula e Casagrande inauguram o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra

“Fazia um tempo que eu não vinha aqui. Eu queria fazer uma pergunta para vocês: se algum de vocês se lembram de 1 metro de rodovia inaugurado pelo governo passado nesse Estado? Se alguém souber, me conte! Porque em todos os estados da Federação que eu vou eu pergunto para todo mundo se alguém lembra de uma obra que aquela coisa inaugurou”, afirmou o presidente Lula.

Legado de ódio

O chefe do Poder Executivo nacional ainda destacou que a única coisa que Bolsonaro deixou foi um legado de ódio e violência.

“É verdade que ele não inaugurou nenhuma obra aqui, mas ele inaugurou o ódio. O ódio entre os filhos, o ódio entre os pais, as mentiras, as mais lavadas mentiras, as intrigas entre famílias. Tem famílias que não conversam mais, tem pai que não conversa com filho, tem filho que não conversa com mãe , tem irmão que não conversa com irmão por causa de um facínora, que pregou o ódio durante quatro anos nesse país”.

Ausência de Ricardo Ferraço

Além da alfinetada do Lula em “território bolsonarista”, também chamou a atenção a ausência do vice-governador do Estado do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB).

Apesar de fazer parte da base do governador Renato Casagrande (PSB), aliado de Lula, Ricardo Ferraço, não tem o discurso alinhado no que diz respeito as ideias do presidente da República.

Tal fato, evidenciou-se durante um encontro realizado com empresários, em novembro, no município de Cachoeiro de Itapemirim. Por lá, o vice-governador fez duras críticas a postura do Governo Federal em relação a alguns temas como, por exemplo, benesses para líderes do MST e política no Supremo Tribunal Federal (STF).

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM