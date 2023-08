No radar: Casagrande deixa “escapar” nomes para prefeito em Cachoeiro

O candidato do Victor Coelho

Em visita a Cachoeiro de Itapemirim, na última sexta-feira (28), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), deixou claro que vai participar de forma ativa do processo de articulação para as eleições municipais do ano que vem na cidade.

“Ativo. Aqui eu vou estar com o candidato do grupo do prefeito Victor Coelho”, explicou.

Allan e Bruno no radar

Ao ser questionado sobre quem seria o nome do grupo, o chefe do Poder Executivo estadual ainda tentou esconder o jogo, mas deixou escapar dois nomes que estão no seu radar.

“Aí é o grupo aqui que decide. Nós temos dois bons deputados aqui, o Bruno e o Allan. É um grande líder, mas quem vai decidir candidatura aqui são eles”, afirmou o governador.

Decisão para o progresso de Cachoeiro

Nesse contexto, Casagrande ainda ressaltou a importância da escolha de um nome que possa continuar com diálogo aberto com o Governo Estadual.

“Tenho muita confiança que o prefeito, com o Allan, com o Bruno, são do nosso movimento político aqui. Eles saberão tomar a decisão mais adequada para que a Cachoeiro possa continuar recebendo os investimentos que está recebendo hoje”, relatou Casagrande.

E como fica o Casteglione ?

Apesar de ter lembrado do Allan e do Bruno, outro nome que compõe a base do governo de Casagrande também tem despertado o desejo de disputar o pleito em Cachoeiro de Itapemirim. Trata-se do subsecretário de Estado do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione (PT), que, inclusive foi aclamado como pré-candidato a prefeito de Cachoeiro no último encontro realizado pela legenda na cidade.