Norma Ayub: primeira-dama e pré-candidata a deputada federal?

A volta do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (Progressistas), ao comando do Poder Executivo municipal da Capital Secreta, após 20 anos, deixou muitos aspirantes à Câmara dos Deputados Federais preocupados no Sul do Espírito.

O motivo da preocupação chama-se Norma Ayub, uma vez que Ferraço no comando do Poder Executivo pode dar a sustentação e projeção necessárias para que a ex-deputada federal e primeira-dama de Cachoeiro, a partir de 2025, volte a representar o Espírito Santo no Congresso Nacional, em Brasília.

Pasta estratégica

E ao que parece, a projeção já começou. Além de primeira-dama, Norma Ayub também deve ficar a frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, pasta estratégica, que lida diretamente com o povo, sobretudo, aqueles mais carentes e que moram em bairros mais populosos.

Benefícios para Cachoeiro

Norma Ayub exerceu mandato como deputada federal de 2015 a 2022. Nesse período, destinou mais de 84 milhões em emendas para Cachoeiro. Desde então, o município anseia por um deputado federal para chamar de seu.

A força do vice

Nas eleições de 2022, Norma não obteve êxito, mas se destacou com 37,9 mil votos, o que assusta aqueles que estão pensando em tentar uma cadeira na Casa de Leis.

Dessa vez, ela terá ao seu lado outro fenômeno nas urnas, o vereador e vice-prefeito eleito Junior Corrêa (Novo), que nas eleições para a Câmara Federal obteve 37.756.

União

Falando em aqueles que estão tentando uma cadeira, não podemos deixar de mencionar o deputado estadual Dr. Bruno Resende (União), que há muito tempo já expressava esse desejo de representar o Sul do Espírito Santo em Brasília.

Há quem diga que o lançamento da candidatura da sua esposa Rafa Donadeli (União) como vice-prefeita de Cachoeiro seria o início da preparação para que ela possa concorrer como deputada estadual e segurar os votos do Dr. Bruno no Estado.

Outros postulantes à Câmara Federal

Quem também vinha se preparando para disputar uma vaga de deputado federal é o atual prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho (PSB), que, por sinal, defendeu, com maestria, o seu legado nas eleições municipais.

Ainda se apresenta como pré-candidato a deputado federal, o atual deputado estadual Wellington Callegari (PL). A ideia é lançar o vereador Léo Camargo (PL) para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa e ele tentar ocupar uma cadeira em Brasília.

