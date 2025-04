Nova Era da Comunicação Política: Quem Não se Preparar, Fica Para Trás

Durante anos, a lógica das campanhas eleitorais era bem definida: o candidato entrava em campo apenas meses antes da eleição. O ex-governador de São Paulo e atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), resumia essa máxima ao dizer que a corrida começava após o desfile de 7 de setembro. Mas essa visão ficou no passado. Hoje, a política se tornou uma maratona de comunicação ininterrupta.

Prova disso é a movimentação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), que lançará sua pré-candidatura à presidência na Bahia com um ano e meio de antecedência. Esse movimento reflete uma nova dinâmica: a campanha eleitoral já não tem um ponto de partida definido, pois a construção de imagem, o engajamento popular e a conquista de votos começam muito antes do calendário oficial.

Nos bastidores políticos, já é evidente que as movimentações para as eleições municipais de 2026 estão em ritmo acelerado. Os estrategistas estão atentos às constantes mudanças no cenário eleitoral. Já não basta a abordagem tradicional de mobilização de apoiadores em rádio e TV nas seis semanas de campanha; a verdade é que a presença digital tornou-se ponto-chave para as eleições, principalmente na construção de reputação junto aos eleitores.

A ascensão das redes sociais e a evolução do marketing político transformaram o modo como líderes se conectam com seus eleitores. Hoje, quem deseja disputar um cargo precisa estar permanentemente presente no debate público, seja no digital ou no offline. O eleitor já não decide seu voto apenas no período eleitoral – ele acompanha, avalia e julga políticos durante todo o mandato.

Portanto, é fundamental compreender que ter um social media no gabinete ou na equipe de comunicação não é suficiente sem que alguém pense minuciosamente na estratégia para conquistar o sucesso na comunicação digital de um político. Além disso, o papel de um estrategista vai muito além de direcionar postagens e alinhar conteúdos. Ele precisa mapear o cenário digital como um todo e analisar os resultados para ajustar a rota. O foco está na venda do projeto e no engajamento das pessoas!

Esse cenário exige que candidatos e partidos adotem uma comunicação estratégica contínua. O jogo político agora se assemelha a um campeonato, onde cada discurso, entrevista ou postagem pode influenciar diretamente a percepção pública.

Se no passado a campanha era uma corrida de curta distância, hoje é uma maratona. E quem não tiver fôlego para manter uma narrativa consistente ao longo do tempo, dificilmente chegará competitivo ao dia da eleição.

A lição é clara: políticos que acreditam que só precisam se comunicar no período oficial de campanha correm sérios riscos. A nova era da política exige estratégia, planejamento e presença constante. Quem não entender isso, verá seus concorrentes largarem na frente – e, possivelmente, cruzarem a linha de chegada.

