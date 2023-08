Novo grupo político se articula para lançar prefeito em Cachoeiro

Por: Flavio Cirilo

As articulações para as eleições para prefeito de Cachoeiro de Itapemirim têm apontado para o surgimento de um “grupo alternativo” aos grupos políticos liderados pelo prefeito Victor Coelho (PSB) e Juninho Corrêa (PL).

Interlocutores do Poder da Capital Secreta já dão como certa a união dos deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos) e Dr. Bruno Resende (União) com o advogado e secretário de Cidadania, Dir. Humanos e Trabalho de Vitória, Diego Libardi (Republicanos).

O objetivo é formar um bloco alternativo, que fuja da polarização entre os grupos políticos que atualmente se apresentam como as únicas forças de Cachoeiro, a Direita e a Esquerda.

A estratégia

Com três grandes nomes aptos a disputar as eleições para prefeito, o bloco pretende, segundo fontes partidárias, lançar o pré-candidato que estiver melhor avaliado pela população.

O acordo é ambos se apoiarem, “sem vaidades”, por um projeto de governo maior no futuro.

Podemos, MDB, União e Republicanos

Além do Podemos, União Brasil e Republicanos, as articulações ainda apontam que o MDB, da ex-senadora Rose de Freitas, também pode estar desembarcando nesse bloco, que tem como foco unir forças em prol do desenvolvimento da Capital Secreta a partir das eleições de 2024.

Legado eleitoral

Levando em consideração o legado eleitoral, todos os pré-candidatos que fazem parte desse bloco tiveram votações expressivas nas eleições em que disputaram.

Diego Libardi, por exemplo, obteve 17.299 votos nas eleições para prefeito de Cachoeiro em 2020, consagrando-se como o segundo mais votado.

O advogado também se destacou no pleito do ano de 2022, quando se candidatou a deputado federal. Foi o segundo mais votado na cidade, com 14.584 votos, atrás do vereador Juninho Corrêa, que também é pré-candidato a prefeito de Cachoeiro, e obteve 22.123 votos.

Entre os deputados estaduais, Allan Ferreira saiu na frente, com 12.215 votos. Em seguida, aparece Dr. Bruno Resende, com 12.130 votos.