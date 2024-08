Por Ricardo Lemos

Quando Moisés retornou ao Plano Espiritual, não enfrentou fila, guichê, nada.

Passageiro oficial em missão divina.

Deus, em pessoa, estava lá para recebê-lo.

E parecia feliz.

Cumprimentos habituais, abraço, tapinha nas costas, pose pra foto…

Deus fez questão de manifestar pública e inequivocamente o quão satisfeito estava com o seu colaborador no cumprimento da missão.

Minutos depois, já numa salinha reservada, longe da algazarra, só os dois, Deus deu aquela pigarreada; Moisés, que conhecia o chefe profundamente, chega murchou. “Lá vem…” o verdadeiro motivo de toda aquela recepção.

– Moisés…

– Senhor?

– Por que você não publicou o décimo primeiro Mandamento?

Moisés levou um susto.

– Como assim?! Que décimo primeiro Mandamento, Senhor?

Deus já meio impaciente:

– Como assim, como assim?! O décimo primeiro, que vem logo depois do décimo.

Não venha dizer que o sinal estava fraco, a ligação caiu.

Eu fiz questão de frisá-lo.

Ao ponto de mandar uma placa inteira só com ele, em letras garrafais…

Nesse momento, Moisés deu um estalo, de estremecer o corpo todo.

Sobre sua cabeça apareceu um daqueles balões de revista em quadrinhos, os de pensamento, que têm borda de nuvem e ligação entrecortada com o personagem.

Nele, via-se as mãos de Moisés em primeira pessoa, segurando uma grande placa de pedra, onde se lia em caixa alta, negrito e letras imensas:

XI

CUIDARÁS DE VOSSA PRÓPRIA VIDA

Deus, fulo da vida:

– Lembrou?!

Por que você não o publicou?!

– Ah, meu Deus!

Eu juro pelo Senhor que eu achei que fosse um meme…

** Ricardo Lemos é escritor, poeta, músico, compositor; especialista em generalidades, ativista da causa animal e humana e atua há 30 anos no comércio exterior de rochas ornamentais.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM