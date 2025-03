O futuro do agro Cachoeiro é tecnológico e de inovação

Por Wesley Mendes

Como todos sabem, e viveram isso conosco, durante os anos passados, o SindiRural realizou, em parceria com o município de Cachoeiro de Itapemirim, a maior feira da agropecuária do Espírito Santo: a Exposul Rural, que não mais será realizada neste ano.

Os números impressionaram:

Em todas as edições mais 20.000 visitantes dia.

Mais de R$ 200.000.000,00 em negócios realizados.

Na sua última edição de 2024 foram mais de 250 expositores e 1200 animais dos criadores das raças.

E em pesquisa, mais de 50% de seus visitantes eram de outras cidades, ou seja, turismo alavancado.

E por que paralisar algo tão bom assim?

Pelo mesmo motivo pela qual foi criada, a missão de uma feira agropecuária, além de negócios é fazer evoluir o setor, a agropecuária, os produtores cachoeirenses e capixabas. E disso o SindiRural Cachoeiro não abre mão, é inegociável.

Por ser linda, encantou.

Por ser grande, impressionou.

Por ser do agro, atraiu

Por ser em Cachoeiro, motivou.

Fizemos algo impactante, porém, os tempos mudam, as estratégias mudam, as atenções e as necessidades mudam. Precisamos respeitar isso. Ninguém faz nada sozinho!

Para o município é outro momento. Para o SindiRural Cachoeiro precisamos levar nossos produtores ao Agro 4.0, da tecnologia e da inovação, pois os impulsionamos ao mercado e eles hoje, estão bem resolvidos com isso. Mas, distantes do Agro Tecnológico, e isso os impacta profundamente. É disso que vamos cuidar, do seu futuro no agro. Aguardem por ótimas notícias.

Quanto a nossa parceria com o município estamos super esperançosos. Pecuaristas, cooperativas, trabalhadores do agro, suas famílias de que consigamos nos encontrar para mostrarmos ao Estado quem somos, e encontrar caminhos que atendam ambas as expectativas, para que façamos juntos a diferença novamente, em outros eventos. Estamos trabalhando com o coração aberto e com resiliência para que isso aconteça.

A cultura mais antiga dos 158 anos de Cachoeiro é a AgriCultura. As sementes vieram nos bolsos dos pioneiros que chegaram aqui, valorizarmos essa cultura é muito mais do que festejar, é mostrar que acredita em cada um de seus cachoeirenses da agropecuária, e em seu trabalho diário de alimentar pessoas.

Podemos muito mais juntos.

*** Wesley Mendes é presidente do SindiRural Cachoeiro, Atílio Vivácqua e Vargem Alta.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM