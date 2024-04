O tempo e o vento

Por Fernando Rangel Pereira

Ambos tem em comum a temporalidade, eles passam cada a um a seu próprio tempo.

“O vento só muda de lugar, enquanto o tempo vai para nunca mais voltar.”

Algumas pessoas não percebem o tempo e nem sentem o vento, ocupadas e com pouco tempo, não observam a brisa que sopra seu rosto e lhe mostra o tempo.

Imergidos nas preocupações do dia e na ansiedade do amanhã, se tornam insensíveis ao toque suave da brisa e na volatilidade do tempo.

E o tempo se despede um pouco a cada dia e o que lhe resta se perde na ansiedade do amanhã que pode nunca chegar.

Tanto o tempo quanto o vento são passageiros, cabe-nos apenas sentir o vento, amar a vida e vivê-la em cada tempo.

Fernando Rangel Pereira tem formação em Estudos Sociais, Farmácia, Psicologia e Neuropsicologia Clínica.

