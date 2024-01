O vice-versa do Podemos que pode mudar o jogo eleitoral em Cachoeiro

Por: Flavio Cirilo

Apesar do recesso legislativo, as articulações políticas para as eleições municipais não param. O prefeito Victor Coelho (PSB), por exemplo, parece que levou muito a sério essa máxima de “ano novo, tudo novo” e exonerou um monte de gente, que, inclusive, já aponta o feito como um ato de ingratidão.

Traidor ou ingrato?

E tem gente até cantando para o Victor: “Você pagou com traição, a quem sempre lhe deu a mão”. Isso porque entre as exonerações estavam duas secretárias ligadas ao Podemos, que contribuíram, de forma estratégica, para a eleição do chefe do Poder Executivo da Capital Secreta.

Uma delas, é a Márcia Bezerra (Podemos), que era titular da pasta de Desenvolvimento Social. Além de ser um quadro importante da sigla, ela também é uma figura representativa do grupo do ex-deputado Glauber Coelho, irmão do Victor.

Apesar de ter sido o braço direito do Glauber e uma das lideranças do Grupo Coelho, Marcinha foi preterida pelo prefeito Victor Coelho, que optou por escolher a Lorena Vasquez (PSB) como pré-candidata a prefeita do grupo ao invés dela.

Ação e reação

O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cachoeiro Allan Ferreira (Podemos), que já dava indícios de que não estava muito bem com o chefe do Poder Executivo da cidade, rompeu de vez com a gestão e colocou o “bloco” na rua.

Quer dizer, lançou enquete para ouvir a população sobre a situação das ruas de Cachoeiro. Em sua rede social, choveu reclamação, reforçando um dos pontos fracos da atual gestão.

Vice-versa do Podemos

Falando em rede social, uma publicação do deputado Allan Ferreira chamou a atenção e deixou os articuladores do processo eleitoral com as antenas ligadas.

Na foto, ele aparece ao lado da ex-secretária Márcia Bezerra, até então filiada ao Podemos, mas com grande possibilidade de ir para o MDB.

Diante desse contexto, uma outra especulação começou a ecoar: caso Marcinha mantenha a sua pré-candidatura a prefeita de Cachoeiro, o Podemos poderá apoia-la, caso o deputado Allan Ferreira opte por não disputar o pleito eleitoral?

Mas se Allan Ferreira decidir manter de pé a sua pré-candidatura a prefeito, a Marcia Bezerra vai apoiar?

Alinhamento

Independente de como o cenário ficará, os indícios apontam que a decisão de Allan Ferreira está alinhada com o deputado federal e presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel.

