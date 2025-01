Olha o Pix! ‘Quem não se comunica, se trumbica’

Como já dizia o velho guerreiro, Aberlardo Barbosa, popularmente conhecido como Chacrinha, “Quem não se comunica se trumbica”. E foi exatamente isso que ocorreu com o governo do presidente Lula. O exemplo mais claro e amplo disso foi o desfecho do PIX.

Uma verdade transformada em mentira, uma mentira que virou uma verdade! Diante da onda de fake news que assolou as redes sociais, levando desinformação aos quatro cantos do País, o governo federal se viu na obrigação de dar um passo atrás e revogar as medidas de regulamentação do uso do Pix.

O que poderia ter sido explicado de forma simples e didática, por quem transmitia a mensagem, virou um verdadeiro pandemônio para a sociedade. O impacto financeiro foi catastrófico, sem contar o baque na seara política de Lula e seus aliados.

Simplicidade…

Enquanto o governo federal troca a equipe de comunicação visando se comunicar melhor com a população, com investimentos bilionários, um deputado da extrema-direita, Nikolas Ferreira (PL), com um simples celular e um fundo preto, consegue se comunicar de forma ampla e objetiva com uma grande massa da população brasileira. O resultado foi o que vimos. O governo federal recuou e não irá mais alterar nada no que se refere à Pix.

Porém, o estrago já foi feito. Lula, que está preocupado se seus investimentos não estão sendo vistos por uma grande maioria da população, já está até usando chapéu para ser visto de longe. Se suas obras serão observadas e, se quando forem vistas, serão recebidas como notícias verdadeiras, já é outra coisa. Afinal de contas, está tudo meio que duvidoso, tanto para esquerda quanto para direita.

Forma de se comunicar

Mais uma coisa é verdade! O governo federal sai enfraquecido diante do embate da suposta taxação do Pix e mostra uma grande fraqueza frente aos opositores políticos. Não estão sabendo se comunicar, e na conjuntura em que andam as coisas em Brasília, será que a troca de lideranças da Comunicação Institucional irá resolver alguma coisa? Lula e seus proletariados devem entender que já não estamos mais nos anos 2000, quando o sindicalista assumiu a presidência da república pela primeira vez. Tudo muda, inclusive a forma de fazer política e de se comunicar!

Barrar as fake news é um dever de casa que o governo Lula deve fazer com urgência, isso, para o bem da democracia. Mas fazer comunicação acessível para todos os públicos é obrigação do Chefe da Nação.

Coerência entre falas e atitudes

Com uma extrema-direita polarizada querendo a todo custo achar pelo em ovos, se o governo federal não tomar uma postura de falar a língua do povo e buscar ser coerentes diante do que falam e fazem, o futuro pode ficar incerto para muitos!

Vale ressaltar que fake news é crime! E, pelo que vimos nos últimos dias, foi praticado tanto pela extrema-direita quanto pela extrema-esquerda. É hora de equilíbrio. Buscar ter sensatez e discernimento político democrático. O país não aguenta mais as velhas raposas, ou marinheiros de primeira viagem no comando de um país continental.

E lembre-se, que tudo sirva de lição para se comunicar bem para não se trumbicar!

