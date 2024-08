Olimpíadas como inspiração para salvar jovens das drogas

Por Adriano Dutra

Nos últimos dias acompanhamos e torcemos pelos atletas brasileiros nas Olimpíadas de Paris 2024, que representaram com muita força e coragem o nosso país. Principalmente, as mulheres atletas, que foram destaque nos jogos, com três ouros.

Acontece que o Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, poderia, com certeza, ser uma potência olímpica. Mas, conquistou apenas 20 medalhas, pois falta apoio do Governo para que o esporte brasileiro se desenvolva em sua plenitude.

Não existe uma política pública nacional para que o esporte possa ser utilizado como ferramenta, não só para formar campeões, mas, principalmente, para formar cidadãos.

O esporte nas escolas, em larga escala, traria enormes benefícios para a nossa juventude, pois teríamos a chance de encontrar muitos talentos nas mais diversas modalidades olímpicas. Além disso, com o poder de afastar crianças e jovens do mundo das drogas e da criminalidade.

Todos os países que investiram em educação e esporte tiveram grandes resultados esportivos nos Jogos Olímpicos. Como, por exemplo, Austrália, Coréia do Sul e Japão. Além de formar uma geração de pessoas com hábitos saudáveis e com valores para a vida, como: disciplina, respeito, amizade e união.

Precisamos cobrar mais os nossos governantes sobre esse tema, sendo importante também a participação da sociedade nesse processo, apoiando projetos esportivos que tenham como objetivo salvar nossos jovens das drogas.

** Adriano Dutra Miranda é escrivão da Polícia Civil do Espírito Santo, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela FDCI e especializado em Prevenção ao Uso de drogas pela UFSC.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM