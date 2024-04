Por Leandro Mazzini

Os auditores fiscais federais agropecuários do Ministério da Agricultura, que fazem a fiscalização de todos os frigoríficos do País, deflagraram operação tartaruga. Por ordem do presidente Lula da Silva, o ministro Carlos Fávaro determinou a criação de um Grupo de Trabalho para a regulamentação do autocontrole nos estabelecimentos. Com essa ferramenta, os auditores perdem muito poder dentro da pasta, já que cada frigorífico passa a fazer sua própria fiscalização e sem a participação dos servidores. O secretário de Defesa Agropecuária, Carlos Goulart, é o presidente do GT que tem no máximo 60 dias para encerrar o serviço. A categoria ameaça entrar em greve.

Timoneiro

A despeito da perda expressiva de vereadores durante a janela partidária, o presidente do PSDB, Marconi Perillo – no posto há cinco meses -, não se dá por vencido. Aos que o provocam sobre o momento autofágico do partido, o ex-governador repete o bordão: “Estamos mais vivos que nunca”. Na fase de rearranjo, Perillo aposta na juventude para reerguer o partido.

Família Mendes

Pré-candidato à Prefeitura de Diamantino (MT), Francisco Mendes (União Brasil), irmão do ministro Gilmar Mendes, do STF, poderá ter como vice um indicado pelo PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois se encontraram essa semana e estão alinhando o nome para compor a chapa. Francisco Mendes comandou a prefeitura em dois mandatos: de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008.

Sem sinal

A badalada passagem do empresário dono da Tesla, Elon Musk, pelo Brasil em maio de 2022 só serviu para fotos com o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros do então Governo, como o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria. Uma das promessas não cumpridas pelo bilionário foi o fornecimento de internet para 19 mil escolas em áreas rurais.

Lixo & resíduos

Agências reguladoras, empresários e autoridades brasileiras participam, em Portugal, do Benchmarking Resíduos Sólidos, evento com o objetivo de garantir o tratamento adequado do lixo e resíduos. Conforme o engenheiro ambiental Walter Plácido, que organiza a missão, o Brasil não atende os requisitos internacionais, aos quais se comprometeu na COP28.

Fica, Prates

Em meio à incerteza sobre a permanência no cargo, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, recebe apoio de colegas senadores. Ele exerceu mandato na Casa entre 2018 e 2022. Umas das vozes pró-Prates, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirma que a atual gestão da Petrobras “é isenta de quaisquer reparos”.

ESPLANADEIRA

# Casa de Bambas (RJ) promove ações para o mês dos povos indígenas. # Associação Comercial de São Paulo inaugura Vara do Tribunal de Justiça do Juizado Especial Cível das Micro e Pequenas Empresas. # West Shopping (RJ) promove, das 10h às 17h, até sábado (13), campanha de vacinação contra a gripe. # Americanas cresce 26% em vendas de Páscoa no Norte e Nordeste. # Indra moderniza folha de pagamento da Força Aérea Brasileira. # “Chat GPT: como usar na advocacia” é o tema da oficina que o escritório Machado Gobbo Advogados realiza na sexta (12), em Brasília.

