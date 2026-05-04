Os aplausos a Ricardo Ferraço e os acenos de Renzo em Colatina

Apesar de ser um campo onde, teoricamente, o palanque eleitoral deverá ser do adversário, o governador do Espírito Santo e pré-candidato a reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), foi recebido bem e até aplaudido no município de Colatina, no norte do estado, na última sexta-feira (1).

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O discurso do prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos (PSD), sinalizou a manutenção de um diálogo aberto com o governador, mesmo diante de alinhamentos políticos distintos para as eleições de 2026.

Embora já tenha declarado apoio ao ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao comando do Palácio Anchieta Lorenzo Pazolini (Republicanos), Renzo adotou um tom conciliador e fez acenos positivos ao se dirigir ao atual chefe do Poder Executivo estadual.

“O senhor está fazendo justiça a Colatina. Não tirarei seu mérito e te receberei com toda honraria, independente de posições partidárias ou de composições que eu tenha que fazer”, disse prefeito de Colatina.

No evento, que incluiu anúncios de investimentos e formalização de convênios, Ricardo Ferraço foi recebido de forma cordial e chegou a ser aplaudido em um ambiente que, em tese, tende a se posicionar em campo adversário no próximo pleito estadual. Ele retribuiu o carinho.

“Se vocês não se cansarem de mim, eu vou continuar vindo muito a Colatina. Mas vou vir com café no bule. Vou vir a Colatina para trazer benefícios, melhoras, pra fazer Colatina continuar se fortalecendo”, disse o governador.