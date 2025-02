Os desafios de Victor Coelho na Secretaria Estadual de Turismo

Tida por muitos políticos como uma autêntica “afunda bote” ou uma secretaria para acomodação política, onde o governo realoca seus aliados para passar uma temporada, mantendo-os no governo em um lugar de pouco destaque e sem grandes projeções, a Secretaria Estadual de Turismo (SETUR), terá novo secretário.

Turismo pujante

Porém, isso mudou com a necessidade evidente do Estado transformar o turismo em uma matriz econômica forte, capaz de gerar receitas consideráveis e amenizar a perda de arrecadação com a reforma tributária vigente nos próximos dez anos.

A Secretaria de Estado de Turismo ganhou um protagonismo imenso e impôs um desafio enorme ao seu comandante, especialmente porque há um fator ainda mais complicado para um político: trabalhar em harmonia com um setor que tem na iniciativa privada seu grande alavancador.

Setor forte

O setor do turismo no Espírito Santo é forte, unido e sabe muito bem o que quer. Juntamente com o Sebrae e a Federação do Comércio, tem tentado remar na mesma direção, mas, com raras exceções, não tem conseguido estabelecer um bom diálogo com o governo.

É preciso entender que a Secretaria Estadual de Turismo é um elo importante entre o setor privado do turismo e o governo do Estado. Em breve, contará com um conselho forte e atuante, chefiado por um empresário de grande credibilidade e que conhece como ninguém o setor do turismo capixaba: Valdeir Nunes, o carismático China.

Humildade e paciência

Com todas essas informações precisas sobre o setor do turismo capixaba, podemos dizer que a maior das tarefas do novo secretário será aplicar a humildade como principal característica e ter a paciência de ouvir — ouvir com atenção todos os setores do turismo — e conquistar, dentro da própria secretaria, os colaboradores técnicos que não medem esforços para fazer um bom trabalho, mas que, ultimamente, não estavam em harmonia com o titular da pasta.

Sem dúvida, é um grande desafio, mas também uma excelente oportunidade para o ex-prefeito Victor Coelho demonstrar toda a sua capacidade de gestão, diálogo e, principalmente, comunicação.

Quebra da maldição

O objetivo será afastar de vez a fama ruim dessa secretaria, conhecida por não eleger seus titulares — maldição que começou a ser quebrada pelas eleições do penúltimo titular da pasta, Weverson Meireles (PDT), eleito prefeito do município da Serra, e de seu subsecretário, Fernando Rocha, eleito prefeito de Santa Leopoldina.

A coluna deseja sorte ao novo secretário de Estado de Turismo!

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM