Os números falam: Kennedy não quer voltar ao passado

A população de Presidente Kennedy não quer voltar ao passado de jeito nenhum. Pelo menos é o que aponta uma pesquisa, feita pelo Instituto Perfil e divulgada, nesta segunda-feira (29), pelo site ES Hoje.

De acordo com o estudo, registrado no TRE-ES sob o nº 06659/2024, o prefeito Dorlei Fontão (PSB) aparece com 58,25% da preferência do eleitorado, com mais de 40% de vantagem em relação ao segundo colocado, o ex-prefeito Reginaldo Quinta (PSD), que aparece com apenas 15% das intenções de votos.

Dorlei na cabeça

É importante ressaltar que esses números são da metodologia espontânea, onde os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos eleitores.

Ou seja, quando se pergunta a algum morador em quem ele quer como prefeito para os próximos anos, o primeiro nome que vem à cabeça é o do Dorlei.

Favoritismo confirmado?

Na metodologia estimulada, onde o nome do pré-candidato é apresentado, o favoritismo do atual prefeito de Presidente Kennedy é ainda maior. A pesquisa aponta para uma preferência de 64,75%.

Quinta aparece com 17,75% e Aloísio Côrrea, com 10,25%.

Para desespero da oposição

Para deixar a oposição ainda mais de “cabelo em pé”, o estudo questionou quem os eleitores votariam caso Dorlei Fontão não entrasse na disputa eleitoral e olha só: 56,25% dos entrevistados afirmaram que votariam em que ele apoiasse.

Rejeição ao passado

O ex-prefeito Reginaldo Quinta lidera na rejeição. De acordo com a pesquisa, cerca de 20,5% do eleitorado não quer a volta do político ao governo da cidade.

Tarefa nada fácil para os estrategistas políticos do PSD, que apostam todas as suas fichas no Quinta.

Já o pré-candidato Aluízio é rejeitado por cerca de 13,25% dos eleitores.

Dados da pesquisa

A margem de erro da pesquisa é de 4,8%, para mais ou para menos. O grau de confiança é de 95%. O estudo foi realizado nos dias 23 e 24 de abril com 400 entrevistas.

