Outra vez? Clássico é prejudicado por arbitragem

Por Jonathan Gonçalves

Fluminense e Vasco da Gama realizaram nesta quarta-feira (14), o famoso Clássico dos Gigantes. Mas, o que tinha tudo para ser um grande espetáculo, acabou se tornando um “amontoado” de erros da arbitragem.

O árbitro da partida, aparentou estar “perdido” desde o inicio do jogo, e isso não poderia resultar em algo bom, ainda mais em um clássico com o tamanho de Fluminense e Vasco.

No primeiro tempo, as duas equipes apresentaram um bom futebol, com boas chances dos dois lados. Mesmo com as duas equipes bem no jogo, o Vasco conseguiu ser superior na primeira etapa, onde criou chances mais claras e até uma bola na trave. A arbitragem, por mais que já aparentasse insegurança em algumas decisões, ainda não havia conseguido estragar o que vinha sendo um ótimo jogo.

Ainda no primeiro tempo, em um chute de Renato Augusto, a bola bate na mão do atleta do Vasco, dentro da grande área. Porém, o lance muito citado nas redes sociais após o jogo, não causou nenhum tipo de reclamação no calor da partida.

Segundo tempo

O segundo tempo ficou totalmente marcado pela insegurança e os erros “bizarros” do árbitro Bruno Mota Correia. Em uma falta que estava para ser cobrada na lateral do campo, o jogo ficou parado por volta de sete minutos, com os atletas discutindo muito na grande área do Flu. Assim, o árbitro da partida, totalmente fora do controle do jogo, começou a distribuir cartões aos atletas. André, volante do tricolor, cometeu uma falta dentro da área, enquanto o jogo ainda estava parado, o que resultou em ainda mais discussões. Porém, em meio a toda confusão, o árbitro expulsou Thiago Santos e Gary Medel, que pouco tinham a ver com toda aquela situação.

Parecia que ele apenas queria “retomar o controle”, e saiu distribuindo cartões, numa tentativa falha de controlar os ânimos da partida. Essa longa pausa, acabou por atrapalhar o Fluminense, que vinha melhor no segundo tempo.

O restante do jogo demonstrou um Fluminense perdido, muito prejudicado pelas alterações. Já o Vasco, conciso, com foco no ataque, e buscando o gol na segunda etapa. Mas, com todos esses erros, que acabaram por “travar” totalmente o jogo e acabar com o espetáculo, não teria como a arbitragem errar novamente, não é?

Foi mão de Germán Cano?

Os jogadores do Vasco reclamaram muito de um toque na mão de Germán Cano, que estava colada ao corpo, na falta cobrada por Dimitri Payet. Porém, mesmo com a marcação correta, não dava pra apagar todos os erros da partida até aquele momento, e isso só deixou os jogadores do cruzmaltino ainda mais nervosos.

Ao final da partida, Vegetti recebe a bola em boa posição dentro da área, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que marcava o argentino na hora da finalização, acabou escorregando sozinho, no ruim gramado do Maracanã. Assim, o arbitro marcou falta de ataque do Vasco, quando a bola estava no caminho para dentro das redes. Esse lance, aos 53 minutos de jogo, serviu para coroar a horrível atuação da arbitragem no Clássico do Gigantes.

Até quando?

Novamente, erros de arbitragem marcam a rodada, seja estadual ou nacional. O nível da arbitragem brasileira, piora a cada temporada, e continua extremamente errônea. Mas, até quando vamos continuar aceitando esses erros? Alguns jogos de afastamento já não são mais punições cabíveis a erros tão “bizarros” como os que vem acontecendo no futebol brasileiro.

