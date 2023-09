Há pouco tempo, a escola em que trabalho reuniu todos os professores para uma série de palestras. Em questão de minutos, várias mesas estavam ocupadas pelas famosas “panelinhas”, um termo utilizado para identificar pessoas ou grupos de amigos que estão sempre juntos.

Essa situação me fez lembrar de quando estive na Espanha. Durante a ocasião, fomos levados a um restaurante para o jantar, no entanto, a mesa dos brasileiros estava cheia, seja de pessoas ou de objetos, subjetivamente dizendo “não sente aqui, você não é bem-vindo”. Por conta disso, fui forçado a sentar-me na mesa dos falantes de espanhol.

Naquele momento, me senti derrotado, “fui excluído pelo meu próprio país!”. Contudo, aceitei a derrota sem resistir e fui para outra mesa. Sentei-me e logo comecei a conversar com os “hermanos” em inglês, afinal, eu não sei espanhol. Passado algum tempo, consegui fazer amizade com boa parte dos colegas, fossem eles mexicanos, peruanos, colombianos ou argentinos. Finalmente, terminei a noite feliz com os caminhos inesperados que a vida havia reservado até aquele momento.

Diferentemente do que fiz na Espanha, na reunião da escola, fiquei com o meu grupo e passei mais tempo no notebook, resolvendo meus 485 diferentes compromissos, do que prestando atenção nas palestras.

Portanto, caros leitores, não faz mal sair da sua panelinha. Pode ser difícil, pode ser desconfortável, mas, às vezes, sair da zona de conforto pode abrir novas perspectivas.

Rafael Altoé Frossard é professor do Centro Universitário São Camilo – ES e mestrando em Administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).