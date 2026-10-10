Podemos nacional declara apoio a Pazolini no ES; diretório estadual permanece com Ricardo

O diretório nacional do Podemos anunciou, nesta sexta-feira (9), o apoio da sigla ao ex-prefeito de Vitória e candidato ao governo do estado do Espírito Santo Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Entretanto, o comunicado pegou o diretório estadual, presidido pelo deputado federal Gilson Daniel (Podemos), de surpresa. Tanto o parlamentar quanto o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, que coordenou o primeiro turno da campanha de Ricardo Ferraço (MDB), afirmaram que a decisão não passou pela executiva do partido no estado e, portanto, seguirá apoiando o governador e candidato a reeleição.

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O prefeito de Viana, inclusive, divulgou um vídeo nas redes sociais. Nele, tratou a situação como uma intervenção nacional a decisão da executiva estadual.

“É importante lembrar que o partido foi o primeiro a declarar apoio a Ricardo Ferraço e depois referendou isso através de uma convenção do qual nós estamos coligados na campanha majoritária”, disse Bueno.

Ele ainda destaca que no encontro que tiveram com os líderes nacionais do Podemos em Brasília, o Espírito Santo não foi pautado em nenhum momento. Tratou-se apenas do apoio ao candidato a Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL).

Porém, cabe esclarecer que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro já declarou que o seu candidato a governador no Espírito Santo é Pazolini.

CONFIRA A NOTA DA EXECUTIVA NACIONAL DO PODEMOS

“O Podemos comunica que, após diálogo entre a presidente nacional do partido, deputada federal Renata Abreu, e o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, ficou definido, na tarde desta sexta-feira (9), o apoio do Podemos à candidatura de Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao Governo do Espírito Santo no segundo turno das eleições de 2026.

A decisão estabelece o posicionamento oficial da legenda nesta nova etapa do processo eleitoral no Espírito Santo”, diz o texto.