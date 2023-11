Práticas abusivas do PL isola deputado cotado para prefeito no ES

Por: Flavio Cirilo

Recentemente repercutiu em Guarapari o isolamento do deputado estadual Zé Preto pelo Partido Liberal (PL). Durante sessão plenária na Câmara Municipal, a vereadora Rosana Pinheiro (PSD) declarou sua solidariedade ao parlamentar alegando que a conduta do partido com ele é um desrespeito.

A vereadora ainda ressalta que o deputado Zé Preto está tolido de fala de liderança pelo partido de extrema direita, comandado no Espírito Santo pelo senador Magno Malta.

Relações estremecidas

Nos bastidores do Poder ainda corre a informação de que a relação entre o parlamentar e o partido andam estremecidas. Enquanto os demais deputados do PL participam de eventos do partido e recebem destaque, o parlamentar guarapariense fica completamente isolado.

Apesar de filiado ao PL, Zé Preto ainda vem sendo tratado com desprezo e de forma discriminatória, como se não pertencesse ao quadro de filiados da legenda.

Tiro no pé?

A escalada da tensão entre o PL e o deputado Zé Preto ganha mais um capítulo, quando a sigla anuncia que no dia 1º de dezembro deste ano será realizado um encontro de líderes para posse do novo Diretório do PL em Guarapari, mas sequer cita o parlamentar guaraparienses.

O material publicitário não menciona Zé Preto. O mais curioso é que o deputado é hoje a maior autoridade do partido na cidade de Guarapari, onde obteve 12.238 votos.

