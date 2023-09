Prefeito de Guaçuí afirma que festas são canais para corrupção

Um vídeo que está circulando na internet está causando um mal estar entre dois municípios vizinhos na região do Caparaó e – quem sabe – vai causar em outros. O prefeito de Guaçuí, Marcos Jauhar, em uma sessão solene da Câmara Municipal, realizada em 28 de julho, afirma que o maior sistema de corrupção que existe é a realização de festas em um município. Além disso, depois de afirmar que conseguiu fechar a programação da festa de seu município gastando menos, ele diz que, em uma cidade vizinha, só um cantor vai ganhar R$ 500 mil. “Eu não concordo pagar R$ 800 mil para um cantor cantar uma hora e meia e ir embora”, afirma, aumentando ainda mais o valor e dando a entender que isso é mal emprego do dinheiro público.

Prefeito de Dores revoltado com vídeo

Ao mesmo tempo que o editor e divulgador do vídeo mostra a fala do prefeito de Guaçuí, na sessão solene, também destaca o cartaz da festa de Dores do Rio Preto, realizada recentemente, principalmente, o show da dupla Maiara e Maraysa. Com isso, o idealizador do vídeo insinua que a administração de Dores teria gastado muito dinheiro para realizar sua festa, o que deixou o prefeito do município, Ninho, revoltado com o vídeo que transformou o que seu colega de Guaçuí disse em um meme. Um sentimento que também pode se repetir em outros prefeitos, já que as festas se multiplicam neste período do ano, justamente, entre julho e novembro. Inclusive, a Expoagro de Guaçuí começa nesta sexta-feira (28), ou seja, vai ter festa no município também.

Uma questão de escolher qual festa

Sobre essas questões técnicas de contratações de shows, hoje em dia, as produtoras são obrigadas, por lei, manter uma média de preços. Ou seja, para fazer um contrato com um município, precisa apresentar o preço cobrado em outras festas anteriores. Por esse motivo, descontos não são muito comuns. O que o município pode fazer é contratar atrações e shows mais baratos, comparados com outros. Dessa forma, é apenas uma escolha entre fazer uma festa que vai ser considerada inesquecível na história da cidade ou um evento que não vai deixar a data magna passar em branco. E não quer dizer que houve alguma irregularidade na contratação de shows ou não.

Sarau Cultural em Iúna

Nesta quinta (28) e sexta (29), Iúna vai realizar um Sarau Cultural em comemoração ao Dia Municipal da Cultura, 29 de setembro (Lei Municipal nº 2.954/2021). O Sarau preparado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura vai acontece na Casa da Cultura e contará com exposição de pinturas em tela – Arte Terapia na 3ª Idade; música – Projeto Tocando e Encantando da Assiudes; contação de histórias – com o membro da Academia de Letras de Iúna, José Olímpio de Almeida; e recital de poesia com o escrito Bill Freitas. O objetivo é promover o desenvolvimento, a valorização e o reconhecimento das manifestações culturais do município.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM