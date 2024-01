Prepare espaguete ao alho com bacon e brócolis em 30 minutos

Por Raul Carvalho

Com a chegada do verão, nada melhor do que preparar receitas leves e refrescantes para amenizar o calor e facilitar o dia a dia, não é mesmo?! As receitas práticas ajudam a aproveitar o fim de semana ou até mesmo aquele fim de praia preguiçoso.

Refeições bem-feitas e saborosas não podem ficar de fora da rotina, independente da época. Mas, a estação mais quente do ano pede comidas mais leves e pratos que não ‘pesem’ tanto no estômago.

Por isso, pensando em atualizar o cardápio com frescor e praticidade, apresento essa receita de espaguete ao alho, com bacon e brócolis. Uma receita ideal para quem busca um preparo simples, prático e rápido.

Feito com poucos ingredientes, esse prato fica pronto em apenas 30 minutos e leva ingredientes que você, muito provavelmente, já tem na sua geladeira. Assista ao vídeo no final da matéria.

Costumo dizer que essa é uma receita coringa, para se preparar em qualquer momento do dia, no almoço ou jantar, e servir seus convidados com praticidade. Prática, porque pode ser servida quente ou gelada, e isso permite que seja preparada no dia anterior ou com algumas horas de antecedência.

A combinação entre o bacon, o alho e o brócolis tem um sabor único. O contraste forte do alho com a sutileza do brócolis e o salgadinho do bacon criam uma explosão de sabores na boca. Você ainda pode acrescentar tomatinhos cereja ao seu espaguete. Isso vai deixa-lo ainda mais fresco e saboroso.

Além de ser uma receita maravilhosa e super fácil de preparar, o espaguete, o bacon e o brócolis formam um trio muito nutritivo, ricos em proteínas, vitaminas e carboidratos, que saciam e satisfazem o nosso apetite. Vamos aprender a receita?

ESPAGUETE AO ALHO COM BACON E BRÓCOLIS

INGREDIENTES:

400g de espaguete

300g de bacon em cubos

1 brócolis híbrido

50g de alho picado

10g de páprica defumada

50g de manteiga

30g de sal

MODO DE PREPARO:

Em uma frigideira frite o bacon, acrescente o alho e a páprica defumada. Cozinhe o brócolis, pique metade e a outra metade reserve em ramos para empratar.

Em uma panela com 3l água fervente adicione 30g de sal e o espaguete, cozinhe por 6 minutos até o ponto “Al dente”. Após cozido, retire o espaguete da água e passe para uma frigideira com o bacon, o brócolis e o alho. Acrescente a manteiga.

Sirva em seguida.

*Caso queira servir gelado, deixe esfriar um pouco, transfira para um refratário de vidro com tampa e leve à geladeira por pelo menos 2 horas.

▶️ Assista ao vídeo e aprenda como fazer espaguete ao alho com bacon e brócolis em 30 minutos

