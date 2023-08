Primeiro a sobremesa

Há algum tempo assisti ao filme “Lembranças”. No enredo, a personagem Ally Craig, par romântico do protagonista, pede ao garçom a sobremesa antes do prato principal. Quando perguntada sobre o motivo, argumentou que ela poderia morrer antes de apreciar a sobremesa, portanto, nada mais justo do que começar a refeição pela parte mais gostosa. O exemplo da sobremesa não é citado à toa na produção, pois tem um importante papel no desfecho da estória.

Em outras palavras, a sobremesa representa todas as coisas boas que a vida pode proporcionar. Significa aproveitar o agora e não deixar o melhor para o final.

Pessoalmente, sinto-me dividido ao tentar racionalizar a questão: qual o momento certo de preterir a refeição pela sobremesa? Honestamente, não faço ideia.

Se hoje fosse o último dia da minha vida, eu me divertiria com a minha família e esqueceria totalmente das obrigações trabalhista e sociais. Porém, é impossível saber qual será nosso último dia na Terra.

Caso uma pessoa optasse apenas por comer a sobremesa, provavelmente sua vida entraria em colapso. Existem obrigações, sejam de nível pessoal ou profissional, que nos obrigam a abrir mão da sobremesa em nome da responsabilidade.

Achar o equilíbrio entre a refeição e a sobremesa exige muita sabedoria, nós, meros seres humanos, nunca estaremos preparados para isso.

Rafael Altoé Frossard é professor do Centro Universitário São Camilo – ES e mestrando em Administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).