Qual o principal motivo da queda do Estrela?

Por Jonathan Gonçalves

A noite desta segunda-feira (26) ficou marcada negativamente na historia do Estrela do Norte. O alvinegro empatou em casa com o Rio Branco de Venda Nova, sem gols e com varias chances desperdiçadas. O que custou? O rebaixamento do time de Cachoeiro para Série B do Capixabão.

E qual o verdadeiro motivo para queda do Gigante do Sumaré? Arbitragem? Gestão? Jogadores? Comissão técnica? Ou talvez um acoplado de tudo isso, acabou levando o Estrela a uma campanha “ridícula” no Campeonato Capixaba.

A torcida, que pouco compareceu ao Sumaré neste ano, está enfurecida com a situação que se encontra o Estrela do Norte. Mas, não tem como julgar o torcedor alvinegro. Uma vez que o clube de Cachoeiro, não dá nenhuma alegria ao torcedor, desde o título de 2014.

Passa ano, entra ano, e o Estrela sempre na mesma situação, se classifica no “sufoco” para as quartas, e não dura muito no mata-mata. Como foi em 2023, 2022, 2021, 2020. A ultima vez que o Estrela chegou as semifinais, foi em 2019, cinco anos atrás. Isso responde muita coisa, da onde viria o animo do torcedor para ir ao Sumaré?

O começo

O técnico Ney Barreto chegou com boas expectativas, mas antes de mesmo de estreitar no Campeonato Capixaba, já havia perdido dois amistosos, quando começou a competição, perdeu na estreia, para o Vitória. O Capixabão é um campeonato curto, não a tempo para erros, neste momento já deveria se reavaliar a situação da equipe. Chegando a 3ª rodada, Estrela já tinha duas derrotas e um empate em casa, ali, o torcedor já sabia pelo que o alvinegro brigaria em 2023.

Contudo, o alvinegro foi rebaixado com uma rodada de antecedência, e até o momento, apenas um gol marcado na competição, -8 de saldo e apenas três pontos, de 24 possíveis. Aliás, uma campanha “deplorável”, que não condiz com o nome Estrela do Norte.

E de quem é a culpa?

A verdade é que ninguém vai querer assumir a culpa pelo rebaixamento do Alvinegro do Sumaré. Nem a diretoria, nem o treinador, nem os jogadores, nem a federação, ninguém. Porém, algo de errado aconteceu para chegar a esse ponto. Seja na montagem do elenco ou na escolha do treinador, mas isso não importa mais. No final, todos acabam sendo culpados pelo rebaixamento, e isso deixa claro, que mudanças devem ser feitas no Estrela, e essas mudanças, devem começar de dentro.

