Quando a obra vira risco: acidentes no ES reforçam importância da prevenção

Por Por Filipe Machado

Em menos de um dia, dois acidentes graves relacionados à construção civil chamaram atenção no Espírito Santo.

O primeiro ocorreu em Pedro Canário, onde a estrutura de um galpão em construção desabou. Um trabalhador morreu e outros dois ficaram feridos.

Nesta quarta-feira (16), outro episódio foi registrado em Vila Velha durante uma demolição, com mais um trabalhador morto e outro ferido.

As circunstâncias e responsabilidades ainda deverão ser determinadas pelas investigações. Mas os episódios servem para colocar um tema importante em discussão: algumas das fases mais críticas de uma obra acontecem justamente durante sua execução.

Uma estrutura muda durante a obra

Uma edificação não se comporta da mesma maneira durante todas as etapas do serviço.

Na construção, elementos são montados progressivamente. Em uma reforma, determinadas partes podem ser removidas. Na demolição, a configuração originalmente existente vai sendo alterada até sua completa retirada.

Isso significa que o planejamento deve considerar não apenas o resultado final, mas todas as condições provisórias.

Escoramentos, sequência executiva, equipamentos empregados, circulação de trabalhadores e isolamento das áreas de risco precisam fazer parte dessa análise.

Responsabilidade técnica precisa chegar ao canteiro

Projeto e documentação são indispensáveis, mas a segurança também depende da execução.

É necessário conferir se aquilo que foi planejado corresponde às condições encontradas no local e interromper o serviço quando surgir uma situação diferente da prevista.

Por isso, serviços de acompanhamento técnico e fiscalização de obras não devem ser vistos apenas como controle de qualidade ou prazo. Eles também ajudam a identificar desvios entre aquilo que foi projetado e aquilo que está efetivamente sendo executado.

Nos casos desta semana, cabe às autoridades e às perícias apontar as causas dos acidentes.

Para o setor da construção, entretanto, permanece uma reflexão.

Engenharia não deve atuar somente para explicar por que algo aconteceu. Seu papel mais importante é trabalhar antes, identificando riscos e criando condições para que o acidente não aconteça.

Filipe Machado

Engenheiro Civil e especialista em perícias, inspeções e acompanhamento técnico de obras

Conheça a Filipe Machado Consultoria Estratégica de Engenharia

*** Filipe Machado é reconhecido pela experiência em perícias, auditorias, projetos e consultorias de engenharia. Formado em Engenharia Civil e Ambiental, acumula mais de 14 anos de atuação no mercado, tendo trabalhado em obras, avaliações técnicas, diagnósticos prediais, gestão de manutenção e suporte a condomínios e empresas. É também autor de três livros sobre carreira, mercado de trabalho e desenvolvimento profissional para engenheiros e estudantes da área tecnológica. Atualmente ocupa o cargo de Diretor-Geral da Mútua-ES, braço assistencial do Sistema Confea/Crea.



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