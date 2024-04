Quem será o suposto milionário de Irupi?

Os quase 14 mil habitantes da pequena cidade de Irupi, no coração do Caparaó capixaba, estão intrigados com um fato que tem chamado a atenção de todos os moradores.

Supostamente, um morador da cidade teria ficado milionário da noite para o dia. Segundo fontes ouvidas no município, o morador, que não teve o nome revelado por motivo de segurança, já comprou fazendas, casas e carros, tanto na princesinha do Caparaó, quanto em municípios ao redor, inclusive no leste Mineiro.

Ninguém sabe ao certo como esse morador, que até uns meses atrás trabalhava como colono em terras de fazendeiros da região, teria ficado milionário.

Pedra preciosa ou uma bolada?

Alguns afirmam que o suposto milionário teria achado uma pedra preciosa enquanto trabalhava na lavoura. Outros já acreditam que o milionário de Irupi teria feito uma fezinha e ganhado uma bolada da Caixa Econômica Federal.

Se foi uma pedra preciosa ou um jogo realizado na lotérica, não sabemos, porém, as informações que norteiam o pequeno município é que o suposto milionário, que comprou muitos bens a prazo, prometeu realizar os pagamentos desses bens adquiridos nesta quarta-feira (3).

Em busca dos fatos…

A reportagem do portal AQUINOTICIAS.COM ouviu diversos moradores da cidade que confirmaram a história da existência de um milionário no município, mas nenhum permitiu que seu nome fosse divulgado. Entre a população é nítido o receio que norteia toda essa história.

Também tentamos contato com o personagem central de todo esse alvoroço, porém não obtivemos êxito. Por WhatsApp, conversamos com Robert Wiliam Lima de Freitas, que se identificou como corretor de imóveis no município e confirmou que realizou negociações de bens para o suposto milionário.

Um novo capítulo

“Olha, meu cliente não irá falar e não me autorizou também. Estou na prática da minha ética profissional. A partir de amanhã, depois das 17 horas, eu posso manifestar e ele também”, mencionou o corretor.

E o suspense permanece, quem será o suposto milionário da região do Caparaó capixaba? Tudo indica que essa história ainda renderá muitos capítulos.

