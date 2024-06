“Quem tem que enriquecer é o povo capixaba”, diz Casagrande em discurso

No último sábado (15), o governador Renato Casagrande (PSB), esteve no município de Divino de São Lourenço, na microrregião do Caparaó, para inaugurar obras e anunciar novos investimentos na região. Um dos destaques foi a publicação do edital para a pavimentação da Rodovia ES-493, no trecho que liga o município ao entroncamento com a ES-190, em Patrimônio da Penha, com investimento superior a R$ 100 milhões.

Apesar do volumoso investimento chamar a atenção, algo a mais também aguçou o público presente. O motivo foi o discurso de Renato Casagrande, que desta vez ecoou mais longe e muito mais alto.

Por vezes, durante sua fala, o governador frisou sua preocupação com o cenário político no Estado. Ressaltando a necessidade de manter o “equilíbrio” em todas as áreas do governo. É notória a preocupação do governador com o cenário político estadual. Em meio à crescente onda de polarização da extrema-direita, por isso, um discurso para que se mantenha o equilíbrio de pensamentos e respeito às opiniões diversas.

Em suas falas, o governador também fez questão de destacar que como homem público, nunca se enriqueceu, e que vive do salário de governador. Sendo sua preocupação o enriquecimento do povo capixaba. Ao contrário, segundo ele, de algumas figuras políticas que estão se enriquecendo por força da máquina pública.

Casagrande, carona de helicóptero e Paulo Hartung

Entre uma fala e outra de representantes da Assembleia Legislativa, a deputada Janete de Sá (PSB) também chamou a atenção quando em seu discurso, ao lado de Renato Casagrande, mencionou o nome de Paulo Hartung, sendo um dos governantes do Estado que juntamente com Casagrande, segundo Janete, sempre mantiveram o equilíbrio político e financeiro do Estado.

Dito essa fala, todos os presentes, até mesmo os que estavam distraídos, logo se voltaram para o tablado, de onde a deputada fazia seu discurso ao lado do governador, que se manteve discreto e sereno.

Além disso, Janete cobrou de Renato uma carona de helicóptero, de Vitória até Divo de São Lourenço. Carona essa que não ocorreu, visto que a vaga foi ocupada por Pedro Rigo, diretor superintendente do Sebrae no Estado. Recentemente, o Sebrae realizou em parceria com a Agência de Desenvolvimento do Caparaó, recém criada, o primeiro Simpósio Empresarial e Turístico da região.

Marcelo não foi…

Quem não esteve presente na solenidade foi o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos (Podemos). Geralmente, nas últimas solenidades de inaugurações, o presidente da Ales sempre tem pousado onde o governador também pousa, porém, cada um em suas aeronaves.

Marcelo sempre tem frisado em suas falas que é presidente da Assembleia Legislativa e o governador somente realiza os investimentos no Estado porque ele, como presidente, juntamente com os demais deputados, tem autorizado tais investimentos, em uma certa “parceria” entre os poderes.

Vale ressaltar que na última semana, Marcelo Santos esteve em Brasília, segundo os bastidores, dialogando com líderes do União Brasil. Segundo fontes, o intuito era assumir a presidência do partido no Estado. Porém, uma intervenção direta do governador Renato Casagrande teria barrado essa possibilidade, por enquanto. Se tivesse ocorrido tal proeza, não somente Filipe Rigone, atual secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado, poderia sair fragilizado, como o próprio governo, visto a importância da aliança com o União Brasil.

Será que a construção do cenário político nos municípios já está estremecendo as relações cordiais que estavam até agora aparentemente suaves e pacíficas entre Palácio e Assembleia? Dependendo do resultado das eleições nos municípios em 2026, que é logo ali, poderá ter grandes surpresas!

Antes de terminar, não poderia deixar de ressaltar que já é nítido ver as movimentações do ex-governador Paulo Hartung em suas redes sociais. Seja em um simples post onde o mesmo está pedalando ou em uma participação em um grande evento pelo Brasil afora, lá está “PH”, muito vivo e presente, inclusive mandando alguns recados entre linhas, como ocorreu em um de seus posts no dia 24 de maio, quando o mesmo escreveu: “Só cuida das pessoas quem cuida das contas.”

Esse mundo político, cheio de indiretas e grandes surpresas….

